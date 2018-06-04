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"Как Моника Беллуччи": Джамала удивила модным образом (фото)

STYLERЗвёзды        04.06.2018 - 09:38
Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)
Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Певицу сравнили с мировыми знаменитостями

Известная украинская певица, победительница Евровидения 2016 Джамала, которая недавно родила первенца, впечатлила поклонников непривычным образом. Звезда поделилась новым фото на своей странице в соцсети Instagram.

На снимке Сусана Джамаладинова (настоящее имя певицы) предстала в джинсах с разрезами на коленях и блестящей блузке. Поклонники сравнили исполнительницу со знаменитыми Шер и Моникой Беллуччи.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Снимок прокомментировали многие пользователи сети:

"Красавица".

"Королева".

"Такая Моника Беллуччи здесь".

"Похожа на Шер".

"Очень красивое фото".

"Женщина мечты".

"Крутая".

"Роскошная".

"Нереальная".

"Шикарный образ".

Скриншот комментариев (instagram.com/jamalajaaa)

Кстати, Джамала поделилась нежным фото с сыном в День защиты детей.

Узнай больше о Джамале (видео: STYLER.rbc.ua)

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Теги: Джамала
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