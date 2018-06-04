"Как Моника Беллуччи": Джамала удивила модным образом (фото)

Певицу сравнили с мировыми знаменитостями
Известная украинская певица, победительница Евровидения 2016 Джамала, которая недавно родила первенца, впечатлила поклонников непривычным образом. Звезда поделилась новым фото на своей странице в соцсети Instagram.
На снимке Сусана Джамаладинова (настоящее имя певицы) предстала в джинсах с разрезами на коленях и блестящей блузке. Поклонники сравнили исполнительницу со знаменитыми Шер и Моникой Беллуччи.
Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)
Снимок прокомментировали многие пользователи сети:
"Красавица".
"Королева".
"Такая Моника Беллуччи здесь".
"Похожа на Шер".
"Очень красивое фото".
"Женщина мечты".
"Крутая".
"Роскошная".
"Нереальная".
"Шикарный образ".
Скриншот комментариев (instagram.com/jamalajaaa)
Кстати, Джамала поделилась нежным фото с сыном в День защиты детей.
Узнай больше о Джамале (видео: STYLER.rbc.ua)