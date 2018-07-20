"Як батько": Усик розповів, що пов'язує його з Анатолієм Ломаченко

Скріншот фото (instagram.com/usykaa)

Бій Олександра Усика відбудеться 21 липня

Український боксер Олександр Усик, який готується до бою з Муратом Гассиевим, розповів, які стосунки його пов'язують із Анатолієм Ломаченко, батьком іншого українського чемпіона Василя Ломаченка. Про це пише "Телеграф".

Чемпіон світу за версіями WBC і WBO зізнався, що тренер Анатолій Ломаченко для нього не просто наставник.

"Анатолій Ломаченко – близька людина для мене. Багато часу пропрацював з ним, поки виступав в аматорах. Раджуся з ним до сих пір в тому числі за життєвими питанями. Він допомагає мені, дає настанови. У той же час він говорить мені: ти дорослий хлопець і повинен сам приймати рішення. Як людина, як батько, він займає в моєму житті особливе місце", - зазначив український боксер.

Нагадаємо, бій між Олександром Усіком і володарем титулів WBA та IBF Муратом Гассиевым у фіналі Всесвітньої боксерської Суперсерії повинен відбутися 21 липня.

В останні дні активно ходили чутки про те, що бій може не відбутися, але Олександр Усик повідомив, що має взяти у ньому участь.

“Мабуть, той факт, що я народився з Мухаммедом Алі в один день – це свого роду знак. Спочатку не повірив, що цей турнір відбудеться, але, коли хлопці почали підписувати контракти, я сказав, що обов'язково повинен прийняти участь. Якби я не брав участь, то це було б зрадою з мого боку", - сказав спортсмен після зважування.

Провідні букмекерські контори вже почали приймати ставки на цей бій. Спочатку фаворитом був український боксер Олександр Усик, але за день до бою ситуація змінилася, суперник Усика, Мурат Гассієв вибився в лідери.

До речі, Усик відмовився провести відкрите тренування.

Відео: РБК-Україна