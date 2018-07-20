"Как отец": Усик рассказал, что связывает его с Анатолием Ломаченко

Скриншот фото (instagram.com/usykaa)

Бой Александра Усика состоится 21 июля

Украинский боксер Александр Усик, который готовится к бою с Муратом Гассиевым, рассказал, какие отношения его связывают с Анатолием Ломаченко, отцом другого украинского чемпиона Василия Ломаченко. Об этом пишет "Телеграф".

Чемпион мира по версиям WBC и WBO признался, что тренер Анатолий Ломаченко для него не просто наставник.

"Анатолий Ломаченко – близкий человек для меня. Много времени проработал с ним, пока выступал в аматорах. Советуюсь с ним до сих пор в том числе по жизненным вопросам. Он помогает мне, даёт наставления. В то же время он говорит мне: ты взрослый парень и должен сам принимать решения. Как человек, как отец, он занимает в моей жизни особое место", - отметил украинский боксер.

Напомним, бой между Александром Усиком и обладателем титулов WBA и IBF Муратом Гассиевым в финале Всемирной боксерской Суперсерии должен состояться 21 июля.

В последние дни активно ходили слухи о том, что бой может не состояться, но Александр Усик сообщил, что должен принять в нем участие.

“Наверное, тот факт, что я родился с Мухаммедом Али в один день – это своего рода знак. Сначала не поверил, что этот турнир состоится, но, когда ребята начали подписывать контракты, я сказал, что обязательно должен принять участие. Если бы я не участвовал, то это было бы предательством с моей стороны", - сказал спортсмен после взвешивания.

Ведущие букмекерские конторы уже начали принимать ставки на этот бой. Изначально фаворитом был украинский боксер Александр Усик, но за день до боя ситуация изменилась, соперник Усика, Мурат Гассиев выбился в лидеры.

Кстати, Усик отказался провести открытую тренировку.

Видео: РБК-Украина