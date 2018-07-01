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"Як ми до такого дійшли": ONUKA розповіла, що її найбільше вразило в Арктиці

STYLERЗірки        01.07.2018 - 12:22
Фото: ONUKA (facebook.com/onuka.official)
Фото: ONUKA (facebook.com/onuka.official)

Співачка повідомила про те, що здійснила давню мрію

Відома українська співачка ONUKA розповіла про свою подорож до Арктики. Свої враження співачка описала в інтерв'ю Катерині Осадчій для програми "Світське життя".

Українська співачка Ната Жижченко, солістка групи ONUKA, яка нещодавно повернулася з подорожі по Арктиці, де була разом з чоловіком, солістом гурту The Maneken Євгеном Філатовим, обурилася тим, як мешканці забруднюють планету. Вона розповіла, що бачила сміття з пластику в тих місцях, де зовсім не було людей. Це сміття виносило на берег хвилями з океану.

"Мені просто ще раз хочеться сказати всім людям, щоб вони не смітили. Тому що навіть в Арктиці, навіть на Шпіцбергені, де немає людей, на березі є сміття з пластику, яке просто виносить океан. Це настільки боляче, коли йдеш в безлюддя і ти все одно бачиш пластик і просто думаєш, ну як, як ми до такого дійшли", - розповіла артистка.

Вона повідомила, що давно мріяла про поїздку в Арктику, при чому саме з экспедицей.

"Це була моя мрія побувати на криголамі і саме в експедиції. Це три літаки, криголам і ми дійшли до крайньої півночі і не доїхали до полюса 770 кілометрів. У мене навіть є сертифікат, що я за полярним колом саме в цій точці. Ми бачили білого ведмедя, арктичну лисицю, безліч птахів, моржів, морського зайця. Ми просто в захваті", - поділилася своїми враженнями ONUKA.

Відео: ONUKA ("Світське життя")

До речі, ONUKA яскраво виступила у Львові на Leopolis Jazz Fest.

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Теги: співачка, Onuka
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