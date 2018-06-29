"Ми голос маєм": ONUKA ярко выступила во Львове на Leopolis Jazz Fest

Музыкальный проект порадовал гостей фестиваля любимыми хитами
ONUKA приняла участие в фестивале Leopolis Jazz Fest во Львове. В соцсетях появились фото и видео с яркого выступления Наты Жижченко и ее коллектива на площади Рынок.
Со сцены прозвучали полюбившиеся украинским слушателям хиты ONUKA.
"Львов, Leopolis Jazz Fest, благодарим вас за день вместе! Классного продолжения фестиваля, и до скорой встречи", - сообщается в Facebook ONUKA.
Скриншот поста аккаунта (facebook.com/onuka.official)
Фото: выступление ONUKA (facebook.com/onuka.official)
Напомним, ONUKA – это украинский творческий проект Наты Жижченко и ее мужа - музыканта и продюсера Евгения Филатова (The Maneken). Музыка группы сочетает электронику и украинские этномотивы.
Так, со сцены во Львове прозвучала песня "GOLOS", в которой есть такие слова:
"Ми не німі, німі не ми
В нас голос є, ми голос маєм
Ми не німі, німі не ми
В нас голос є — лунаєм..."
Видео: выступление ONUKA во Львове (YouTube/Олег Дудич)
Ранее Ната Жижченко поделилась, как осуществила свою мечту с мужем.
Кроме того, ONUKA откроет Main Stage на Koktebel Jazz Fest.
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