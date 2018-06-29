"Ми голос маєм": ONUKA ярко выступила во Львове на Leopolis Jazz Fest

Музыкальный проект порадовал гостей фестиваля любимыми хитами

ONUKA приняла участие в фестивале Leopolis Jazz Fest во Львове. В соцсетях появились фото и видео с яркого выступления Наты Жижченко и ее коллектива на площади Рынок.

Со сцены прозвучали полюбившиеся украинским слушателям хиты ONUKA.

"Львов, Leopolis Jazz Fest, благодарим вас за день вместе! Классного продолжения фестиваля, и до скорой встречи", - сообщается в Facebook ONUKA.

Скриншот поста аккаунта (facebook.com/onuka.official)

Фото: выступление ONUKA (facebook.com/onuka.official)

Напомним, ONUKA – это украинский творческий проект Наты Жижченко и ее мужа - музыканта и продюсера Евгения Филатова (The Maneken). Музыка группы сочетает электронику и украинские этномотивы.

Так, со сцены во Львове прозвучала песня "GOLOS", в которой есть такие слова:

"Ми не німі, німі не ми

В нас голос є, ми голос маєм

Ми не німі, німі не ми

В нас голос є — лунаєм..."

Видео: выступление ONUKA во Львове (YouTube/Олег Дудич)

Ранее Ната Жижченко поделилась, как осуществила свою мечту с мужем.

Кроме того, ONUKA откроет Main Stage на Koktebel Jazz Fest.

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