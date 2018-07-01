"Как мы до такого дошли": ONUKA рассказала, что ее больше всего поразило в Арктике

Певица сообщила о том, что осуществила давнюю мечту

Известная украинская певица ONUKA рассказала о своем путешествии в Арктику. Свои впечатления певица описала в интервью Катерине Осадчей для программы "Светская жизнь".

Украинская певица Ната Жижченко, солистка группы ONUKA, которая недавно вернулась из путешествия по Арктике, где была вместе с мужем, солистом группы The Maneken Евгением Филатовым, возмутилась тем, как жители загрязняют планету. Она рассказала, что видела мусор из пластика в тех местах, где совершенно не было людей. Этот мусор выносило на берег волнами из океана.

"Мне просто еще раз хочется сказать всем людям, чтобы они не мусорили. Потому что даже в Арктике, даже на Шпицбергене, где нет людей, на берегу есть мусор из пластика, которое просто выносит океан. Это настолько больно, когда идешь в безлюдье и ты все равно видишь пластик и просто думаешь, ну как, как мы до такого дошли", - рассказала артистка.

Она сообщила, что давно мечтала о поездке в Арктику, при чем именно с экспедицей.

"Это была моя мечта побывать на ледоколе и именно в экспедиции. Это три самолета, ледокол и мы дошли до крайнего севера и не доехали до полюса 770 километров. У меня даже есть сертификат, что я за полярным кругом именно в этой точке. Мы видели белого медведя, арктическую лису, множество птиц, моржей, морского зайца. Мы просто в восторге", - поделилась своими впечатлениями ONUKA.

Видео: ONUKA ("Светская жизнь")

Кстати, ONUKA ярко выступила во Львове на Leopolis Jazz Fest.

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