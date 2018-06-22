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"Як мені шкода": Лоліта поскаржилася, що її не пускають в Україну (фото)

STYLERЗірки        22.06.2018 - 13:40
Фото: Лоліта (facebook.com/LolitaMilyavskaya)
Фото: Лоліта (facebook.com/LolitaMilyavskaya)

Скандальна співачка не може потрапити до дочки на випускний

Відома російська співачка українського походження Лоліта Мілявська, якій СБУ на три роки заборонила в'їзд в нашу країну, поскаржилася, що не може приїхати в Київ на випускний дочки. Про це опальна зірка написала на своїй сторінці в соцмережі Instagram.

"Сьогодні у моєї улюбленої донечки була репетиція випускного!.. Я можу тільки отримувати фото та відео, як це буде відбуватися... Як мені шкода! Люба моя, я все одно поряд!" – написала 54-річна співачка.

"Хоч і сльози капають..." – додала Лоліта.

Фото: Донька Лоліти (instagram.com/lolitamilyavskaya)

Скріншот поста (instagram.com/lolitamilyavskaya)

Донька Лоліти - Єва Цекало, народжена в листопаді 1998 року, живе з бабусею у Києві.

Нагадаємо, зірка кілька разів всупереч всьому виступала незаконно окупованому Росією Криму.

Раніше опальна Лоліта заспівала в окупованому Криму українською мовою.

Співачка виконала пісню культової українського гурту "Океан Ельзи".

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Теги: Лоліта
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