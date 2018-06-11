Опальная Лолита спела в оккупированном Крыму на украинском языке (видео)

Певица исполнила песню группы "Океан Эльзы"

Известная российская певица украинского происхождения Лолита Милявская, которой СБУ запретила посещать нашу страну, посетила оккупированный Крым. Певица показала, как она поет в Ялте. Ролик Лолита опубликовала на своей странице в Іnstagram.

Фото: Лолита (YouTube/Первый канал)

Звезда решила спеть известную украинскую песню группы "Океан Эльзы" под названием "Друг".

Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya) 10 Июн 2018 в 8:11 PDT

"Как хорошо устроить репетицию в тихом Ялтинском дворике", - подписала певица видео.

Скриншот поста (instagram.com/lolitamilyavskaya)

Пользователи соцсети бурно отреагировали на этот ролик.

"В вашем исполнении песня звучит значительно лучше! Да простит меня Океан Эльзы", - пишут в сети.

Скриншот комментариев (instagram.com/lolitamilyavskaya)

В комментариях даже жители Западной Украины поблагодарили певицу за исполнение песни на украинском языке в оккупированном Крыми и заверили ее в своей поддержке.

Скриншот комментариев (instagram.com/lolitamilyavskaya)

Добавим, что Лолите недавно СБУ запретила въезд в Украину. В Киеве у нее живут мама и дочка, которая в этом году закончила школу.

Ранее Лолита призналась, что скучает по народу Украины. Это произошло во время выступления на международном фестивале Лаймы Вайкуле "Лайма. Рандеву. Юрмала". Лолита спела несколько своих песен, а потом обратилась к жителям Украины.

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