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Опальная Лолита спела в оккупированном Крыму на украинском языке (видео)

STYLERЗвёзды        11.06.2018 - 22:32
Фото: Лолита (facebook.com-LolitaMilyavskaya)
Фото: Лолита (facebook.com-LolitaMilyavskaya)

Певица исполнила песню группы "Океан Эльзы"

Известная российская певица украинского происхождения Лолита Милявская, которой СБУ запретила посещать нашу страну, посетила оккупированный Крым. Певица показала, как она поет в Ялте. Ролик Лолита опубликовала на своей странице в Іnstagram.

Фото: Лолита (YouTube/Первый канал) 

Звезда решила спеть известную украинскую песню группы "Океан Эльзы" под названием "Друг".

"Как хорошо устроить репетицию в тихом Ялтинском дворике", - подписала певица видео.

Скриншот поста (instagram.com/lolitamilyavskaya)

Пользователи соцсети бурно отреагировали на этот ролик.

"В вашем исполнении песня звучит значительно лучше! Да простит меня Океан Эльзы", - пишут в сети.

Скриншот комментариев (instagram.com/lolitamilyavskaya)

В комментариях даже жители Западной Украины поблагодарили певицу за исполнение песни на украинском языке в оккупированном Крыми и заверили ее в своей поддержке.

Скриншот комментариев (instagram.com/lolitamilyavskaya)

Добавим, что Лолите недавно СБУ запретила въезд в Украину. В Киеве у нее живут мама и дочка, которая в этом году закончила школу.

Ранее Лолита призналась, что скучает по народу Украины. Это произошло во время выступления на международном фестивале Лаймы Вайкуле "Лайма. Рандеву. Юрмала". Лолита спела несколько своих песен, а потом обратилась к жителям Украины.

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Теги: Лолита
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