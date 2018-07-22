"Яка вульгарність": Лоліту підняли на сміх за вбрання на Юрмалі (фото)

Фото: Лоліта Мілявська (facebook.com - LolitaMilyavskaya)

Співачка не на жарт розлютила шанувальників

Популярна російська співачка Лоліта Мілявська опинилася в центрі скандалу через вибір безглуздого вбрання для Юрмали. Відповідне фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Спогади про фестивалі Лаймочки", - підписаний знімок.

Слід уточнити, що на самому кадрі можна помітити виконавицю, яка вибрала для виходу на офіційний захід білу футболку з непристойним написом. Це стало причиною гнівної реакції серед фанатів співачки.

Фото: Мілявська на Юрмалі (instagram.com/lolitamilyavskaya)

"Яка вульгарність. І найогидніше, що це когось захоплює. На вулиці суцільний мат від дітей, жінок, про чоловічу частину населення я вже мовчу. А тут популярна особистість відкрито рекламує мати. Панове, ви що, з глузду з'їхали?" – сказала користувач Наталя Циганкова.

"Фу. Світ зійшов з розуму. Ви всі восторгаетесь цим? Мозок є?" – сказала користувач Олена Німа.

Фото: скріншот коментарів (instagram.com/lolitamilyavskaya)

До речі, зірка російського шоу-бізнесу Лоліта Мілявська опублікувала пост в своєму Instagram, прикрасивши його своїм красивим селфі. Поп-зірка з подивом звернулася до своїм фанам: "чому, коли сам фотографуєш, навіть без фотошопу, виглядаєш людиною?".

Доказом слів співачки служить її селфі, на якому вона виглядає природно і дуже привабливо. Шанувальники артистки усипали Лоліту приємними компліментами і відзначили, що вона "завжди гарна".

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