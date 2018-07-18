"Яка ж чудова": Ані Лорак вразила фанів несподівано простим образом

Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Лорак продемонструвала відразу кілька повсякденних варіантів

Скандально відома українська співачка Ані Лорак, яка розвиває свою творчість в Росії, в черговий раз продемонструвала своїм шанувальникам витончену фігуру, а також показала досить простий, але ефектний повсякденний look. Відповідні знімки з'явилися на instagram-сторінці Кароліни Куєк (справжнє ім'я Лорак).

Так, співачка позує в джинсах-бойфрендах із завищеною талією, вільній жовтій сорочці з глибоким декольте і стильних босоніжках з відкритим носком.

При цьому образ Ані Лорак доповнює проста зачіска – злегка розпатлане волосся, зібрані в недбалий хвіст.

Таким чином, fashion-look співачки виявився досить простим і повсякденним, але дуже стильним.

Стильна Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Шанувальники Лорак в мережі instagram поспішили відзначити, що в такому образі їх улюблениця просто красуня. Та й виглядає вона набагато краще, ніж в гламурних вбраннях.

"Ви дуже гарна жінка", - зазначає chelykuanms1.

"Красуня, захоплююся!" – пише inn1557.

"Славне фото, кльові джинси", - підкреслює ek_aterina_2018.

"Жовта сорочка – бомба", - зазначає innadenisko.

"Завжди розкішно виглядає, краса від природи", - коментує raikam_2803.

"Класний лук", - зізнається aynuramay.

Скріншот коментарів: instagram.com/anilorak

Відзначимо, що раніше Ані Лорак вже показувала, як можна поєднувати повсякденні джинси з сорочкою, щоб образ вийшов по-дівочому легким і водночас дуже жіночним.

Тоді Лорак з'явилася в кадрі в трохи потертих синіх джинсах і блакитній блузці. Casual-вбрання співачка доповнила білосніжними кросівками.

Стиль casual від Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Нагадаємо, раніше STYLER писав, що Ані Лорак разом з опальною Світланою Лободою відвідали концерт в Москві, присвячений дню народження російського співака Григорія Лепса.

Ані Лорак: цікаві факти (відео: STYLER)