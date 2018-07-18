"Яка ж чудова": Ані Лорак вразила фанів несподівано простим образом

Лорак продемонструвала відразу кілька повсякденних варіантів
Скандально відома українська співачка Ані Лорак, яка розвиває свою творчість в Росії, в черговий раз продемонструвала своїм шанувальникам витончену фігуру, а також показала досить простий, але ефектний повсякденний look. Відповідні знімки з'явилися на instagram-сторінці Кароліни Куєк (справжнє ім'я Лорак).
Так, співачка позує в джинсах-бойфрендах із завищеною талією, вільній жовтій сорочці з глибоким декольте і стильних босоніжках з відкритим носком.
При цьому образ Ані Лорак доповнює проста зачіска – злегка розпатлане волосся, зібрані в недбалий хвіст.
Таким чином, fashion-look співачки виявився досить простим і повсякденним, але дуже стильним.
Стильна Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)
Шанувальники Лорак в мережі instagram поспішили відзначити, що в такому образі їх улюблениця просто красуня. Та й виглядає вона набагато краще, ніж в гламурних вбраннях.
"Ви дуже гарна жінка", - зазначає chelykuanms1.
"Красуня, захоплююся!" – пише inn1557.
"Славне фото, кльові джинси", - підкреслює ek_aterina_2018.
"Жовта сорочка – бомба", - зазначає innadenisko.
"Завжди розкішно виглядає, краса від природи", - коментує raikam_2803.
"Класний лук", - зізнається aynuramay.
Скріншот коментарів: instagram.com/anilorak
Відзначимо, що раніше Ані Лорак вже показувала, як можна поєднувати повсякденні джинси з сорочкою, щоб образ вийшов по-дівочому легким і водночас дуже жіночним.
Тоді Лорак з'явилася в кадрі в трохи потертих синіх джинсах і блакитній блузці. Casual-вбрання співачка доповнила білосніжними кросівками.
Стиль casual від Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)
Нагадаємо, раніше STYLER писав, що Ані Лорак разом з опальною Світланою Лободою відвідали концерт в Москві, присвячений дню народження російського співака Григорія Лепса.
Ані Лорак: цікаві факти (відео: STYLER)