"Какая же восхитительная": Ани Лорак поразила фанов неожиданно простым образом

Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Лорак продемонстрировала сразу несколько повседневных вариантов

Скандально известная украинская певица Ани Лорак, которая развивает свое творчество в России, в очередной раз продемонстрировала своим поклонникам точеную фигура, а также показала достаточно простой, но эффектный повседневный look. Соответствующие снимки появились на instagram-страничке Каролины Куек (настоящее имя Лорак).

Так, певица позирует в джинсах-бойфрендах с завышенной талией, свободной желтой рубашке с глубоким декольте и стильных босоножках с открытым носком.

При этом образ Ани Лорак дополняет простая прическа – слегка растрепанные волосы, собранные в небрежный хвост.

Таким образом, fashion-look певицы оказался достаточно простым и повседневным, но очень стильным.

Стильная Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Поклонники Лорак в сети instagram поспешили отметить, что в таком образе их любимица просто красавица. Да и смотрится она намного лучше, нежели в гламурных нарядах.

"Вы очень красивая женщина", - отмечает chelykuanms1.

"Красотка, восхищаюсь!" – пишет inn1557.

"Славное фото, клевые джинсы", - подчеркивает ek_aterina_2018.

"Желтая рубашка – бомба", - отмечает innadenisko.

"Всегда роскошно выглядит, красота от природы", - комментит raikam_2803.

"Классный лук", - признается aynuramay.

Скриншот комментариев: instagram.com/anilorak

Отметим, что ранее Ани Лорак уже показывала, как можно сочетать повседневные джинсы с рубашкой, чтобы образ получился по-девичьи легким и одновременно очень женственным.

Тогда Лорак появилась в кадре в немного потертый синих джинсах и голубой блузе. Casual-наряд певица дополнила белоснежными кроссовками.

Стиль сasual от Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Напомним, ранее STYLER писал, что Ани Лорак вместе с опальной Светланой Лободой посетили концерт в Москве, посвященный дню рождения российского певца Григория Лепса.

Ани Лорак: интересные факты (видео: STYLER)