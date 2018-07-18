"Какая же восхитительная": Ани Лорак поразила фанов неожиданно простым образом

Лорак продемонстрировала сразу несколько повседневных вариантов
Скандально известная украинская певица Ани Лорак, которая развивает свое творчество в России, в очередной раз продемонстрировала своим поклонникам точеную фигура, а также показала достаточно простой, но эффектный повседневный look. Соответствующие снимки появились на instagram-страничке Каролины Куек (настоящее имя Лорак).
Так, певица позирует в джинсах-бойфрендах с завышенной талией, свободной желтой рубашке с глубоким декольте и стильных босоножках с открытым носком.
При этом образ Ани Лорак дополняет простая прическа – слегка растрепанные волосы, собранные в небрежный хвост.
Таким образом, fashion-look певицы оказался достаточно простым и повседневным, но очень стильным.
Стильная Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)
Поклонники Лорак в сети instagram поспешили отметить, что в таком образе их любимица просто красавица. Да и смотрится она намного лучше, нежели в гламурных нарядах.
"Вы очень красивая женщина", - отмечает chelykuanms1.
"Красотка, восхищаюсь!" – пишет inn1557.
"Славное фото, клевые джинсы", - подчеркивает ek_aterina_2018.
"Желтая рубашка – бомба", - отмечает innadenisko.
"Всегда роскошно выглядит, красота от природы", - комментит raikam_2803.
"Классный лук", - признается aynuramay.
Скриншот комментариев: instagram.com/anilorak
Отметим, что ранее Ани Лорак уже показывала, как можно сочетать повседневные джинсы с рубашкой, чтобы образ получился по-девичьи легким и одновременно очень женственным.
Тогда Лорак появилась в кадре в немного потертый синих джинсах и голубой блузе. Casual-наряд певица дополнила белоснежными кроссовками.
Стиль сasual от Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)
Напомним, ранее STYLER писал, что Ани Лорак вместе с опальной Светланой Лободой посетили концерт в Москве, посвященный дню рождения российского певца Григория Лепса.
Ани Лорак: интересные факты (видео: STYLER)