"Які красуні": Віра Брежнєва показала зворушливі знімки з дочками

У мережі помітили, що дочки Брежнєвої дуже на неї схожі

Відома українська співачка Віра Брежнєва порадувала своїх фанів милими фотографіями своїх дітей. Знімки зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Співачка вирішила показати, як проводить вільний час з дітьми

Фото: Віра Брежнєва та її доньки (instagram.com/ververa)

Як відомо, у Віри є дочка Соня (рід. 30 березня 2001 року), батьком якої є Віталій Войченко, а також молодша дочка Сара (нар. 14 грудня 2009 року) від бізнесмена Михайла Кіпермана .

Фото: Віра Брежнєва і її молодша дочка (instagram.com/ververa)

Також співачка опублікувала своє дитяче фото, дивлячись на яке можна побачити разючу подібність між співачкою в дитячі роки і її дівчатками.

Фото: Віра Брежнєва в дитинстві (instagram.com/ververa)

"Самий головний спосіб захистити дітей — любити їх. Тоді вони виростають щасливими людьми", - підкреслила співачка.

У мережі помітили, що дочки Брежнєвої дуже на неї схожі.

Скріншот коментарів (instagram.com/ververа)

Зазначимо, що в жовтні 2015 року Віра таємно вийшла заміж за Костянтина Меладзе, весілля відбулося в Італії в колі близьких

Раніше повідомлялося, що Віра Брежнєва вразила білим вбранням з оголеними плечима.

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