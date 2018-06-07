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"Какие красотки": Вера Брежнева показала трогательные снимки с дочерями

STYLERЗвёзды        07.06.2018 - 19:01
Фото: Вера Брежнева (facebook.comBrezhnevaVera)
Фото: Вера Брежнева (facebook.comBrezhnevaVera)

В сети заметили, что дочки Брежневой очень на нее похожы

Известная украинская певица Вера Брежнева порадовала своих фанов милыми фотографиями своих детей. Снимки звезда опубликовала на своей странице в Instagram

Певица решила показать, как проводит свободное время с детьми

Фото: Вера Брежнева и ее дочки (instagram.com/ververa)

Как известно, у Веры есть дочь Соня (род. 30 марта 2001 года), отцом которой является Виталий Войченко, а также младшая дочь Сара (род. 14 декабря 2009 года) от бизнесмена Михаила Кипермана .

Фото: Вера Брежнева и ее младшая дочь (instagram.com/ververa)

Также певица опубликовала свое детское фото, глядя на которое можно увидеть поразительное сходство между певицей в детские года и ее девочками. 

Фото: Вера Брежнева в детстве (instagram.com/ververa)

"Самый главный способ защитить детей — любить их. Тогда они вырастают счастливыми людьми", - подчеркнула певица.

В сети заметили, что дочки Брежневой очень на нее похожы.

Скриншот комментариев (instagram.com/ververа)

Отметим, что в октябре 2015 года Вера тайно вышла замуж за Константина Меладзе, свадьба состоялась в Италии в кругу близких

Ранее сообщалось, что Вера Брежнева поразила белым нарядом с оголенными плечами.

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Теги: Вера Брежнева
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