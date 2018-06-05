Вера Брежнева поразила белым нарядом с оголенными плечами

Украинская певица отлично выглядит
Вера Брежнева устроила себе очередную мини-фотосессию. На этот раз звезда певица покорила фанатов достаточно повседневным летним образом: в джинсах и корсете с пышными рукавами и обнаженными плечами. Соответствующие снимки появились на instagram-страничке Брежневой.
"Коротко о сегодняшнем дне..." – игриво подписала серию фотографий украинская певица.
Вера Брежнева в белоснежном наряде (фото: instagram.com/ververa)
Подписчики певицы поспешили отметить, что их любимица выглядит роскошно. При этом Брежнева в этом году отметила свое 36-летие.
"Вера, самая женственная, красивая, приятно смотреть и слушать", - пишет alena_korneychyk.
"Какая ты чудесная", - отмечает al_ina3836.
"Тебе в модели надо, ты безумно красивая", - советует tori.tori18.
"Верочка, вы, как всегда, красотуля", - комментирует krasota955.
Скриншот комментариев instagram.com/ververa
Вера Брежнева (фото: instagram.com/ververa)
Напомним, у Веры Брежневой есть две дочери. С младшей дочерью Сарой, которая появилась в браке с Михаилом Киперманом, певица опубликовала свежий снимок в социальной сети Instagram. Поклонники артистки выразили восхищение внешностью подрастающей дочери Веры Брежневой и указали на невероятное сходство с мамой.
Свободу Олегу Сенцову!