Вера Брежнева поразила белым нарядом с оголенными плечами

Украинская певица отлично выглядит

Вера Брежнева устроила себе очередную мини-фотосессию. На этот раз звезда певица покорила фанатов достаточно повседневным летним образом: в джинсах и корсете с пышными рукавами и обнаженными плечами. Соответствующие снимки появились на instagram-страничке Брежневой.

"Коротко о сегодняшнем дне..." – игриво подписала серию фотографий украинская певица.

Вера Брежнева в белоснежном наряде (фото: instagram.com/ververa)

Подписчики певицы поспешили отметить, что их любимица выглядит роскошно. При этом Брежнева в этом году отметила свое 36-летие.

"Вера, самая женственная, красивая, приятно смотреть и слушать", - пишет alena_korneychyk.

"Какая ты чудесная", - отмечает al_ina3836.

"Тебе в модели надо, ты безумно красивая", - советует tori.tori18.

"Верочка, вы, как всегда, красотуля", - комментирует krasota955.

Скриншот комментариев instagram.com/ververa

Вера Брежнева (фото: instagram.com/ververa)

Напомним, у Веры Брежневой есть две дочери. С младшей дочерью Сарой, которая появилась в браке с Михаилом Киперманом, певица опубликовала свежий снимок в социальной сети Instagram. Поклонники артистки выразили восхищение внешностью подрастающей дочери Веры Брежневой и указали на невероятное сходство с мамой.

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