"Маленька дівчинка": Катя Осадча вразила шанувальників "чарівним" фото в ніжному платті

Шанувальникам Осадчої дуже сподобалося вибране нею для відпочинку плаття
Телеведуча і світська діва Катя Осадча продовжує балувати своїх шанувальників яскравими знімками з відпочинку в Одесі. Ведуча не тільки ніжиться на пляжі і купається у хвилях Чорного моря, але також активно досліджує саме "місто-перлину".
Так, Осадча поділилася своїми шанувальниками в мережі instagram дуже ніжним знімком, де вона позує в легкій сукні тілесного кольору на бретельках. Образ телеведуча доповнила ультра стильною в цьому сезоні поясною сумкою червоного кольору. На ніжках красуються зручні кросівки. Також Осадча підібрала комплект ненав'язливих прикрас і зібрала волосся в коси.
При цьому Осадча зазначила, що в такому вигляді відвідала вечірку, влаштовану одним з українських глянців.
Катя Осадча під час відпочинку в Одесі (фото: instagram.com/kosadcha)
Підписники телеведучої відзначили, що вона виглядає дуже ніжно і одночасно жіночно. І такий образ їй до лиця.
"Чарівне фото", - пише cosy_climate.
"Катя, ви прекрасні! Ви надихаєте отримувати задоволення від життя в дрібницях", - захоплюється vikky_tink.
"Посмішка на мільйон", - зазначає likatrokhina.
"Яке гарне плаття!" – підкреслює lebezun.
"Ну маленька дівчинка", - посміхається ninavas27.
"Красоточка", - зізнається vgura2157.
"Дуже гарна сукня, чудово пасує Каті!" – пише ira_glushchenko.
Також, в розділі "історії" Осадча опублікувала ще кілька знімків в ніжному літньому платті.
Стильна Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)
Нагадаємо, раніше Катя Осадча показала дуже насичені знімки зі свого відпочинку в Одесі.
Найбільше шанувальників ведучої потрясло її фото в купальнику. Так, Осадча ефектно виходила з води. Тому фани світської левиці підтримали її підпис – "сьогодні я русалка".
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