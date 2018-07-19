"Маленькая девочка": Катя Осадчая поразила поклонников "волшебным" фото в нежном платье

Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Поклонникам Осадчей очень понравилось выбранное ею для отдыха платье

Телеведущая и светская дива Катя Осадчая продолжает баловать своих поклонников яркими снимками с отдыха в Одессе. Ведущая не только нежится на пляже и купается в волнах Черного моря, но также активно исследует сам "город-жемчужину".

Так, Осадчая поделилась своими поклонниками в сети instagram очень нежным снимком, где она позирует в легком платье телесного цвете на бретельках. Образ телеведущая дополнила ультра стильной в этом сезоне поясной сумкой красного цвета. На ножках красуются удобные кроссовки. Также Осадчая подобрала комплект ненавязчивых украшений и собрала волосы в косы.

При этом Осадчая отметила, что в таком виде посетила вечеринку, устроенную одним из украинских глянцев.

Катя Осадчая во время отдыха в Одессе (фото: instagram.com/kosadcha)

Подписчики телеведущей отметили, что выглядит она очень нежно и одновременно женственно. И такой образ ей к лицу.

"Волшебное фото", - пишет cosy_climate.

"Катя, вы прекрасны! Вы вдохновляете получать удовольствие от жизни в мелочах", - восхищается vikky_tink.

"Улыбка на миллион", - отмечает likatrokhina.

"Какое красивое платье!" – подчеркивает lebezun.

"Ну маленькая девочка", - улыбается ninavas27.

"Красоточка", - признается vgura2157.

"Дуже гарна сукня, чудово пасує Каті!" – пишет ira_glushchenko.

Также в разделе "истории" Осадчая опубликовала еще несколько снимков в нежном летнем платье.

Стильная Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Напомним, ранее Катя Осадчая показала очень насыщенные снимки со своего отдыха в Одессе.

Больше всего поклонников ведущей потрясло ее фото в купальнике. Так, Осадчая эффектно выходила из воды. Поэтому фаны светской львицы поддержали ее подпись – "сегодня русалка".

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