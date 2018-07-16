"Русалка": Катя Осадчая похвасталась стройной фигурой на пляже в Одессе (фото)

Ведущая Катя Осадчая восхитила фанов откровенными снимками
Неизменная ведущая популярной программы "Світське життя" Катя Осадчая показала поклонникам потрясающие снимки из своего отдыха. Фото она опубликовала на странице в Instagram.
Звезда решила похвастаться, как она отдыхает в Одессе. Телеведущая показала откровенные фото на пляже.
Так, на первом снимке Катя позирует в потрясающих солнцезащитных очках, которые подчеркивают ее оригинальный образ.
Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)
Также телезвезда позировала на фоне радуги и моря.
Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)
Но больше всего фанам Осадчей понравилось фото, на котором она запечетлена выходящей из моря в откровенном купальнике.
Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)
"Сегодня я русалка, я создаю волны", - подписала снимок Катя.
Скриншот поста (instagram.com/kosadcha)
Купальник подчеркнул стройную фигуру звезды.
Пользователи соцсети были в восторге от снимков любимой ведущей.
"Очень красивое фото. От него чувствуешь позитив", "Красиво", "Вы прекрасны", "Красотка", - пишут в сети.
Скриншот комментариев (instagram.com/kosadcha)
Ранее Катя Осадчая повеселила сеть оригинальным нарядом (видео). Осадчая вновь покорила поклонников своим тонким чувством стиля.
Что вы не знали о лучшей теннисистке Украины