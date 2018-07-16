"Русалка": Катя Осадча похвалилася стрункою фігурою на пляжі в Одесі (фото)

Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Ведуча Катя Осадча вразила фанів відвертими знімками

Незмінна ведуча популярної програми "Світське життя" Катя Осадча показала шанувальникам приголомшливі знімки зі свого відпочинку. Вона опублікувала Фото на сторінці Instagram.

Зірка вирішила похвалитися, як вона відпочиває в Одесі. Телеведуча показала відверті фото на пляжі.

Так, на першому знімку Катя позує в приголомшливих сонцезахисних окулярах, які підкреслюють її оригінальний образ.

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Також телезірка позувала на тлі веселки і моря.

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Але найбільше фанам Осадчій сподобалось фото, на якому вона запечетлена виходить з моря у відвертому купальнику.

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

"Сьогодні я русалка, я створюю хвилі", - підписала знімок Катя.

Скріншот поста (instagram.com/kosadcha)

Купальник підкреслив струнку фігуру зірки.

Користувачі соцмережі були в захваті від знімків улюбленою ведучої.

"Дуже гарне фото. Від нього відчуваєш позитив", "Красиво", "Ви прекрасні", "Красуня", - пишуть в мережі.

Скріншот коментарів (instagram.com/kosadcha)

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