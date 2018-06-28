Кеті Перрі з України: американці поділилися враженнями віл нового кліпу Олі Полякової

Один з американців, який робив огляд на кліп Полякової, навіть запропонував їй зробити спільний проект

Новий кліп української поп-виконавиці Олі Полякової на пісню "Королева ночі" подивилися двоє американців і поділилися своїми враженнями. Відповідні короткі відео Полякова опублікувала на своїй instagram-сторінці.

"Американці слухають "Королеву ночі", пісня пішла в народ", - коротко підписала ролики Полякова.

При цьому зазначимо, що відеоогляд був зроблений блогером по імені Гліб Маврін. Хлопець живе в Лос-Анджелесі і веде свій youtube-канал "GlebaTV", одна із тематик якого – "Як американці слухають російську музику".

Двоє афроамериканців відразу відзначили, що кліп Полякової їм нагадує атмосферу 70-х. Хоча сама Полякова раніше пояснювала, що її нова робота знята в дусі 90-х.

У цілому американці дуже позитивно відгукнулися про кліп "Королева ночі".

"Вона мені нагадує Кеті Перрі з України... Мені таке подобається", - зазначив один з хлопців.

"Вона мені виразно нагадує якусь круту поп-зірку", - додав він.

"Гарне звучання, гарна атмосфера. Кліп реально чіткий. Оля, ти зробила все чітко, без базару", - діляться відгуками хлопці.

Публікація від Оля Полякова (@polyakovamusic) 27 Чер 2018 в 2:40 PDT

Американці слухають пісню "Королева ночі" (відео: instagram.com/polyakovamusic)

Підписники Полякової поспішили відреагувати на опубліковане відео.

"Олечка, вам треба гастролювати і в Америці, впевнена, ви станете світовою співачкою, он ваші кліпи вже по всьому світу дивляться", - пише polyakovamusic_fanpage.

"Олечка, вони знають і поганого не скажуть. Кліп реально дуже крутий!" – зазначає nysi4ka91.

"Клас. Вони мають рацію - пісня супер. Кліп супер. Розумниця Оля", - хвалить vikaprono.

"Без базару. Так ніхто і не сумнівається, що Олю оцінять за межами України", - запевняє ann_shulzhenko.

Оля Полякова - Королева ночі (відео: YouTube/Оля Полякова)

Нагадаємо, раніше Оля Полякова поділилася своїми спогадами про 90-ті.

Суперблондинка української естради зізналася, що черпала натхнення для свого нового кліпу і пісні зі своєї юності. Полякова зізналася, що чудово пам'ятає "голодні" часи, і не соромиться минулого.