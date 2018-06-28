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Кэти Перри из Украины: американцы поделились впечатлениями о новом клипе Оли Поляковой

STYLERЗвёзды        28.06.2018 - 08:06
Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Один из американцев, который делал обзор на клип Поляковой, даже предложил ей сделать совместный проект

Новый клип украинской поп-исполнительницы Оли Поляковой на песню "Королева ночи" посмотрели двое американцев и поделились своими впечатлениями. Соответствующие короткие видео Полякова опубликовала на своей instagram-страничке.

"Американцы слушают "Королеву ночи", песня ушла в народ", - коротко подписала ролики Полякова.

При этом отметим, что видеообзор был сделан блогером по имени Глеб Маврин. Парень живет в Лос-Анджелесе и ведет свой youtube-канал "GlebaTV", одна из тематик которого – "Как американцы слушают русскую музыку".

Двое афроамериканцев сразу отметили, что клип Поляковой им напоминает атмосферу 70-х. Хотя сама Полякова ранее объясняла, что ее новая работа снята в духе 90-х.

В целом американцы очень позитивно отозвались о клипе "Королева ночи".

"Она мне напоминает Кэти Перри из Украины… Мне такое нравится", - отметил один из парней.

"Она мне определенно напоминает какую-нибудь крутую поп-звезду", - добавил он.

"Хорошее звучание, хорошая атмосфера. Клип реально четкий. Оля, ты сделала все четко, без базара", - делятся отзывами ребята.

Американцы слушают песню "Королева ночи" (видео: instagram.com/polyakovamusic)

Подписчики Поляковой поспешили отреагировать на опубликованное видео.

"Олечка, вам надо гастролировать и в Америке, уверенна, вы станете мировой певицей, вон ваши клипы уже по всему миру смотрят", - пишет polyakovamusic_fanpage.

"Олечка, они знают и дурного не скажут. Клип реально очень крутой!" – отмечает nysi4ka91.

"Класс. Они правы - песня супер. Клип супер. Умница Оля", - хвалит vikaprono.

"Без базара. Да никто и не сомневается, что Олю оценят за пределами Украины", - уверяет ann_shulzhenko.

Оля Полякова - Королева ночи (видео: YouTube/Оля Полякова)

Напомним, ранее Оля Полякова поделилась своими воспоминаниями о 90-х

Суперблондинка украинской эстрады призналась, что черпала вдохновение для своего нового клипа и песни из своей юности. Полякова призналась, что отлично помнит "голодные" времена, и не стыдится прошлого.

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Теги: Суперблондинка, Оля Полякова
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