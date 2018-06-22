Кевін Спейсі вперше з'явиться на великому екрані після гучного скандалу

Картина у фільмографії актора стане першою після низки звинувачень

Компанія-прокатник Vertical Entertainment випустить фільм "Клуб мільярдерів", головну роль в якому виконав Кевін Спейсі. Він відомий також за драматичного серіалу "Картковий будиночок". Ця кінострічка стане першою для актора після гучного секс-скандалу. Про це повідомив журнал The Hollywood Reporter.

"Ми не підтримуємо сексуальні домагання на будь-якому рівні і залишаємося на стороні жертв. У той же час нам нелегко далося рішення випустити фільм в кінотеатрах, але ми віримо в те, що ви дозволите аудиторії побачити кінцевий продукт, над яким так довго працювали інші актори і члени команди", - повідомили представники компанії.

В кінці жовтня 2017 року Кевіна Спейсі звинуватили в сексуальних домаганнях щонайменше 15 чоловік, в тому числі і ті, які працювали над "Картковим будиночком". Внаслідок, 6 сезон вирішили зняти без ключового героя серіалу.

Відео Трейлер фільму "Клуб мільярдерів"

"Клуб мільярдерів" з'явиться в обмеженому прокаті в серпні 2018 року. Компанія сподівається, що глядачі складуть свою власну думку щодо негожих тверджень про минуле однієї людини, але не за рахунок всього акторського складу і команди, додали представники у своїй заяві.

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