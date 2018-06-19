"Нелюди!": травесті-діва Монро висловилася про супротивників Київпрайду

Відома травесті-діва Монро поділилася своїми переживаннями після Маршу рівності

Епатажна українська травесті-діва Монро, яка взяла участь у недавньому київському Марші рівності, опублікувала пост в Instagram, в якому висловилася про супротивників Київпрайду. Вона зізналася, що не розуміє, як людина може бажати смерті цілої групі людей не таких, як він сам.

"Щогодини я заходжу в коментарі до останнього відео про @kyivpride 2018 на своєму каналі, і, як справжній двірник, зачищаю свою територію Світла, Любові і Добра від моральних агресорів і психічно хворих людей. Хоча. Може це й не люди, а запрограмовані роботи. Але моя інтуїція підказує, що це реальні люди... Швидше Нелюди!" - поділилася Монро.

Скріншот публікації (instagram.com/monritta)

"Ну як людина може бажати болісної смерті цілої групи людей. Це перші ознаки фашизму! Які, на жаль, ніяк не караються. Хочеться відповісти словами релігійних фанатиків "Побійтеся Бога!" - говорить зірка.

Нещодавно на своєму каналі в YouTube вона виклала відео про Марш Рівності 2018 за права і свободи ЛГБТ-спільноти. На зірку світських вечірок відразу почала сипатися купа гнівних коментарів.

Відео: Київпрайд 2018 (YouTube/Неугомоная Монро)

Також Монро звернулася до всіх батьків. Вона вважає, що неважливо, скільки років вашій дитині, завжди треба слухати, розмовляти і пояснювати своїм дітям абсолютно все.

"Серед багатьох лояльних щодо аргументів проти, є найбільш часто згадуваний: "а як ми пояснимо дітям?!". Так ось, сьогодні я вперше замислилася і влізла в архіви своєї пам'яті, щоб згадати, а що і як мені пояснювали мої батьки. Копалася довго, ретельно і, крім: "Це погано, це добре, це можна, це не можна", не згадала. На більшість питань батьки відмахуються просторовою відмовкою: "Виростеш – зрозумієш!". У результаті дитина виростає і нічого не розуміє, формуючи свою систему цінностей по викревленим батьківським настановам, примітивним фільмам, вуличним законам і телевізійним та інтернет-вбросам", – пояснює травесті-діва своїм передплатникам.

"Я дуже шкодую, що мої батьки не намагалися поговорити зі мною і налагодити контакт. Вони не намагалися розібратися в собі і тим самим допомогти мені", - додала Монро.

Фото травесті-діва Монро (instagram.com/monritta)

Багато хто підтримали травесті-діву своїми коментарями. Підписники Невгамовної Монро ради, що є люди, і їх стає все більше, які не підтримують будь-яку форму дискримінації, і дякують їй за те, що вона робить.

Нагадаємо, в Києві пройшла акція на захист тварин, де активісти вимагали покарати доґхантера Олексія Святогора.

Рекомендуємо до перегляду:

Відео: Як пройшло свято свободи в Тель-Авіві?