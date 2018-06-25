"Класно провели день": Лілія Ребрик показала, як відпочиває з чоловіком

Пара влаштувала веселу фотосесію
Відома телеведуча Лілія Ребрик показала, як відпочиває зі своїм чоловіком, відомим хореографом Андрієм Диким. Зворушливі фото Ребрик опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Ведуча передачі "Ранок з Україною" Лілія Ребрик провела вихідні зі своїм чоловіком, відомим хореографом Андрієм Диким. Пара знялася в забавній фотосесії.
"Андрій Дикий! Ти реально ДИКИЙ. Класно провели день", - так підписала фотосесію Лілія Ребрик.
Скріншот фото (instagram.com/liliia.rebrik)
Шанувальники в захваті від цієї фотосесії і пишуть, що на пару Лілії та Андрія приємно дивитися.
"Ви божевільна пара! Дуже приємно дивитися на вас", "Ох, вже ці Дикі люди! Дивлюся і настрій покращився", - пишуть шанувальники.
Скріншот коментарів (instagram.com/liliia.rebrik)
"Ви така класна пара. Я вами захоплююся. Цьом, цьом", - коментують фанати.
Скріншот коментарів (instagram.com/liliia.rebrik)
"Дякую, що ви такі справжні, без зайвого пафосу. Приємно за вами спостерігати", - написала Жанет Жогленко.
Скріншот коментарів (instagram.com/liliia.rebrik)
До речі, Лілія Ребрик показала, як танцює з новонародженою донькою.
Що ви не знали про найкращу тенісистку України