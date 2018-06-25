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"Класно провели день": Лілія Ребрик показала, як відпочиває з чоловіком

STYLERЗірки        25.06.2018 - 16:25
Фото: Лілія Ребрик з чоловіком (facebook.com/Лилия Ребрик)
Фото: Лілія Ребрик з чоловіком (facebook.com/Лилия Ребрик)

Пара влаштувала веселу фотосесію

Відома телеведуча Лілія Ребрик показала, як відпочиває зі своїм чоловіком, відомим хореографом Андрієм Диким. Зворушливі фото Ребрик опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Ведуча передачі "Ранок з Україною" Лілія Ребрик провела вихідні зі своїм чоловіком, відомим хореографом Андрієм Диким. Пара знялася в забавній фотосесії.

"Андрій Дикий! Ти реально ДИКИЙ. Класно провели день", - так підписала фотосесію Лілія Ребрик.

Скріншот фото (instagram.com/liliia.rebrik)

Шанувальники в захваті від цієї фотосесії і пишуть, що на пару Лілії та Андрія приємно дивитися.

"Ви божевільна пара! Дуже приємно дивитися на вас", "Ох, вже ці Дикі люди! Дивлюся і настрій покращився", - пишуть шанувальники.

Скріншот коментарів (instagram.com/liliia.rebrik)

"Ви така класна пара. Я вами захоплююся. Цьом, цьом", - коментують фанати.

Скріншот коментарів (instagram.com/liliia.rebrik)

"Дякую, що ви такі справжні, без зайвого пафосу. Приємно за вами спостерігати", - написала Жанет Жогленко.

Скріншот коментарів (instagram.com/liliia.rebrik)

До речі, Лілія Ребрик показала, як танцює з новонародженою донькою.

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Теги: ведущая, фотосессия, Лилия Ребрик
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