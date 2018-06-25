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"Классно провели день": Лилия Ребрик показала, как отдыхает с мужем

STYLERЗвёзды        25.06.2018 - 16:25
Фото: Лилия Ребрик с мужем (facebook.com/Лилия Ребрик)
Фото: Лилия Ребрик с мужем (facebook.com/Лилия Ребрик)

Пара устроила веселую фотосессию

Известная телеведущая Лилия Ребрик показала, как отдыхает со своим мужем, известным хореографом Андреем Диким. Трогательные фото Ребрик опубликовала на своей странице в Instagram.

Ведущая передачи "Ранок з Україною" Лилия Ребрик провела выходные со своим мужем, известным хореографом Андреем Диким. Пара снялась в забавной фотосессии.

"Андрей Дикий! Ты реально ДИКИЙ. Классно провели день", - так подписала фотосессию Лилия Ребрик.

Скриншот фото (instagram.com/liliia.rebrik)

Поклонники в восторге от этой фотосессии и пишут, что на пару Лилии и Андрея приятно смотреть.

"Вы безумная пара! Очень приятно смотреть на вас", "Ох, уж эти Дикие люди! Смотрю и настроение улучшилось", - пишут поклонники.

Скриншот комментариев (instagram.com/liliia.rebrik)

"Вы такая классная пара. Я вами восхищаюсь. Цем, цем", - комментируют фанаты.

Скриншот комментариев (instagram.com/liliia.rebrik)

"Спасибо, что вы такие настоящие, без лишнего пафоса. Приятно за вами наблюдать", - написала Жанет Жогленко.

Скриншот комментариев (instagram.com/liliia.rebrik)

Кстати, Лилия Ребрик показала, как танцует с новорожденной дочкой.

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Теги: ведущая, фотосессия, Лилия Ребрик
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