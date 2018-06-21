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"Ребенок в шоке": Лилия Ребрик показала, как танцует с новорожденной дочкой

STYLERЗвёзды        21.06.2018 - 19:43
Лилия Ребрик (фото: пресс-служба телеканала "Украина")
Лилия Ребрик (фото: пресс-служба телеканала "Украина")

Телеведущая опубликовала трогательное видео

Известная украинская телеведущая Лилия Ребрик показала, как танцует со своей полуторамесячной дочерью. Видео Лилия Ребрик опубликовала на своей странице в Instagram.

Популярная телеведущая Лилия Ребрик, которая 30 апреля стала мамой во второй раз, опубликовала видео, на котором она вместе с полуторамесячной дочерью Полиной и мужем-хореографом Андреем Диким занимается танцами.

"Может сделать танцевальные группы для новорожденных? А что, хорошая идея! И мама в форме, и ребенок в шоке", - написала телеведущая и добавила, что с ее мужем возможно абсолютно все.

"Хотя с Андреем Диким и такое возможно. Полина, как видите, попала в руки Дикого и уже - качает баунс. Осталось найти партнера", - добавила Лилия Ребрик.

Кстати, мы недавно писали о том, что Лилия Ребрик окрестила новорожденную дочь Полину.

Популярная украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик и ее муж хореограф Андрей Дикий крестили новорожденную дочь Полину. На своей странице в соцсети Instagram ведущая поделилась яркими фотографиями с важного для семьи события.

"Такой важный день в нашей жизни. В жизни нашей Полины. Небесного руководства и поддержки тебе во всем, доченька!" – отметила Ребрик.

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Теги: звезда, телеведущая, Лилия Ребрик
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