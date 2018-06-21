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"Дитина в шоці": Лілія Ребрик показала, як танцює з новонародженою донькою

STYLERЗірки        21.06.2018 - 19:43
Лілія Ребрик (прес-служба телеканалу "Україна")
Лілія Ребрик (прес-служба телеканалу "Україна")

Телеведуча опублікувала зворушливе відео

Відома українська телеведуча Лілія Ребрик показала, як танцює зі своєю півторамісячної дочкою. Відео Лілія Ребрик опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Популярна телеведуча Лілія Ребрик, яка 30 квітня стала мамою вдруге, опублікувала відео, на якому вона разом з півторамісячною дочкою Поліною і чоловіком-хореографом Андрієм Диким займається танцями.

"Може зробити танцювальні групи для новонароджених? А що, хороша ідея! І мама в формі, і дитина в шоці", - написала телеведуча і додала, що з її чоловіком можливо абсолютно все.

"Хоча з Андрієм Диким і таке можливо. Поліна, як бачите, потрапила в руки Дикого і вже - качає баунс. Залишилося знайти партнера", - додала Лілія Ребрик.

До речі, ми нещодавно писали про те, що Лілія Ребрик охрестила новонароджену дочку Поліну.

Популярна українська телеведуча і акторка Лілія Ребрик і її чоловік хореограф Андрій Дикий хрестили новонароджену дочку Поліну. На своїй сторінці у соцмережі Instagram ведуча поділилася яскравими фотографіями з важливого для сім'ї події.

"Такий важливий день у нашому житті. В житті нашої Поліни. Небесного керівництва і підтримки тобі у всьому, доню!" – зазначила Ребрик.

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Теги: зірка, телеведущая, Лилия Ребрик
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