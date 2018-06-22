Концерт Бориса Гребенщикова у Києві намагались зірвати

На щастя, ніхто не постраждав

Раптовий концерт відомого рок-виконавця Бориса Гребенщикова та його музикантів групи "Акваріум" спробував зірвати невідомий чоловік. Відео інциденту опублікували на YouTube-каналі "Политспутник".

У п'ятницю, 22 червня легендарний музикант Борис Гребенщиков разом зі своїм колективом "Акваріум" дав безкоштовний концерт під відкритим небом на Пейзажній алеї.

Під час концерту невідомий чоловік прорвався на сцену до музикантів, почав на них кричати, схопив плакат і почав рвати. Потім він почав бігати по сцені, поки його не вивели.

"Дай йому Бог прийти в себе і відчути себе краще сьогодні", ― прокоментував подію Гребенщиков.

Відомо, що в результаті події ніхто не постраждав.

Відео: YouTube/"Политспутник"

А у Бориса Гребенщикова і групи "Акваріум" увечері запланований концерт в одному з клубів столиці. Музиканти презентують новий альбом "Час N".

До речі, раніше ми писали про те, що Борис Гребенщиков дав безкоштовний концерт в Києві.

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