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Копія батька: в мережі показали фото 16-річного сина Михайла Круга

STYLERЗірки        28.05.2018 - 16:06
Фото: Михайло Круг (vk.com_mkrug)
Фото: Михайло Круг (vk.com_mkrug)

Круга вбили, коли синові було трохи більше місяця

Вдова відомого виконавця і автора російського шансону Михайла Круга Ірина поділилася фотографією сина Олександра в день його народження. Ірина Круг виклала знімки сина в Instagram.

Фото: Син Михайла Круга Олександр (instagram.com/irinakrug)

"З Днем народження синочку, рідний, коханий!" - написала вона.

Фото: Син Михайла Круга Олександр і його мати (instagram.com/irinakrug)

Хлопцеві виповнилося 16 років, і багато підписників відразу ж впізнали в ньому риси батька, хоча деякі зазначили, що підліток більше схожий на матір.

Скріншот коментарів (instagram.com/irinakrug)

Хлопець подякував підписникам за привітання.

 

Публікація від Ірина Круг (@irinakrug)

Олександр, до речі, не встиг знати Михайла Круга особисто — той був убитий, коли синові було трохи більше місяця. Олександр — молодший син Михайла Круга. Від першого шлюбу зі Світланою Воробйової у співака народився син Дмитро. Тепер йому вже 30 років. Після смерті батька Дмитро поступив в Санкт-Петербурзький університет МВС і працює в поліції.

Чергова річниця загибелі співака буде першого липня. Михайла Круга вбили в його власному будинку в ніч на 1 липня 2002 року.

Раніше російський журналіст кримськотатарського походження Айдер Муждабаєв розповів, чому переїхав з РФ в Україну. Він вважає, що в нашій країні життя набагато комфортніше.

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Теги: российские артисты
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