Королівські правила: Меган Маркл заборонили їсти улюблену страву

У список заборон додали ще один продукт

Герцогині Сассекскій доведеться відмовитися від улюбленої філліпінської страви. Про це повідомляє британське видання Express.

Принцу Гаррі та його дружині Меган Маркл заборонили їсти під час офіційних візитів і подорожей страви, які містять часник.

Відомо, що такі заходи вживаються для того, щоб уникнути неприємного запаху з рота у членів королівської сім'ї.

Крім того, королева Єлизавета II ненавидить часник і забороняє своїм кухарям додавати його в їжу.

"Ми ніколи не готуємо страви з часником або з великим вмістом лука. Королева цього ні за що не дозволить", - розповів шеф-кухар Букінгемського палацу Даррен МакГрейд.

Герцогині Сассекскій доведеться відмовитися і від своєї улюбленої страви – філіппінського адобо з курки, до складу якої входить велика кількість забороненого продукту.

Однак, Меган Маркл дозволили готувати улюблену страву вдома, в ті дні, коли у неї не заплановані офіційні візити.

Крім того, під час подорожей королівському подружжю заборонено їсти морепродукти з-за загрози отруєнь.

До речі, британські ЗМІ стверджують, що принц Гаррі і Меган Маркл серйозно посварилися і знаходяться на межі розлучення.

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