Шкіряне весілля з іграшками для дорослих: Надя Дорофєєва та Дантес про плани на річницю (відео)

Артисти розповіли, що дарують один одному особливі подарунки на річницю

Надя Дорофєєва, популярна українська співачка вже 2 повних роки перебуває у шлюбі з артистом Володимиром Дантесом. Незабаром річниця їхнього весілля — 3 роки. Про те, як подружжя планує відзначати подію вони розповіли в інтерв'ю телеканалу ТСН.

У народі третя річниця весілля вважається "шкіряною", тому артисти вирішили відзначити її відповідно до назви. Володимир зізнався, що їхній друг і свідок на весіллі подарував подружжю два ящики різних пристосувань і аксесуарів з секс-шопу.

"Можливо, ми скористаємося цими знаряддями, прочитаємо інструкції, що куди, як збирати, запросимо друзів — буде класна вечірка", — сказав Дантес.

"Я пам'ятаю, коли була зйомка свята на Новий рік з Катею Осадчою, я була в латексі. Ти можеш сказати спасибі зараз за цей костюм, в якому я прийшла додому. Я була кішечкою і тобі дуже сподобався цей костюм", – звернулася Дорофєєва до чоловіка.

Також Дантес і Дорофєєва розповіли, що прийнято дарувати в їх сім'ї на річницю. Як виявилося, це особливі подарунки.

"У цьому році мені б дуже хотілося, щоб ми кудись поїхали", — сказала співачка.

Артисти рідко проводять час разом чрез те, що Надя постійно перебуває на гастролях, а Володимир — на зйомках своєї передачі. Осадча запитала у Дантеса, чи не ревнує він дружину до її колеги по групі "Час і Скло" Позитива.

"Або я занадто мудрий, або я дуже великий дурень. Тому тут, як кажуть, треба подивитися, може ти мене обманюєш кожен раз", — жартома сказав Володимир.

Відео: (tsn.ua)

До речі, учасники відомої української групи "Час і Скло" призналися, що дарують один одному "особливі" подарунки. Олексій Завгородній (Позитив) зізнався, що на один з днів народження йому подарували подарунок з магазину для дорослих.

"У минулому році мені подарували дійсно подарунок з секс-шопу, який виявився дуже цікавим. Я спробував його один раз", — уточнив він.

Відео: video.rbc.ua