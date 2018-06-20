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"Гарна реклама для ледарів": Зеленський викликав захват у фанів в мережі

STYLERЗірки        20.06.2018 - 13:38
Фото: РБК-Україна
Фото: РБК-Україна

Шоумен важко потренувався з канатами

Відомий український комік і телеведучий, зірка студії "Квартал 95" Володимир Зеленський, який вже тривалий час тренується в спортивному залі і хвалиться шанувальникам своїми досягненнями, поділився новим тренуванням. Відповідні фото шоумен опублікував на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Важке повернення в "малий спорт". #доброеутро #фізкультпривіт", - написав шоумен.

Фото: Володимир Зеленський (facebook.com/zelenskiy95)

Фото: Володимир Зеленський (facebook.com/zelenskiy95)

Фото: Володимир Зеленський (facebook.com/zelenskiy95)

"Удачі!" - написав один з користувачів мережі.

"І навіщо це треба в залі влітку? Море, сонце, трави - краса", - зазначили в коментарях.

Знімки з тренування Зеленського також прокоментували у соцмережі Instagram:

"Закликає всіх займатися спортом, гарна реклама для ледарів".

"Радує, що Володя, стежить за своєю зовнішністю. На його колег з "95 кварталу" вже дивитися сумно. Хлопці, займіться собою...".

"Серйозний чоловік".

"Хто пробував, той знає, що це важко".

"Красунчик".

"Форма вдосконалюється на очах".

"Канати - це тема! Здається легко, але....".

"Володько, ти що, до бою з Кличком готуєшся?".

"Ой, так, тиждень пропустиш, потім поки втягнешся, так тяжко".

"Трудяжка".

Скріншот поста (instagram.com/zelenskiy_official)

Скріншот поста (facebook.com/zelenskiy95)

Скріншот коментарів (facebook.com/zelenskiy95)

Скріншот коментарів (instagram.com/zelenskiy_official)

Раніше Зеленський вразив новим відео зі спортзалу.

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Теги: Володимир Зеленський
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