"Гарна реклама для ледарів": Зеленський викликав захват у фанів в мережі

Шоумен важко потренувався з канатами
Відомий український комік і телеведучий, зірка студії "Квартал 95" Володимир Зеленський, який вже тривалий час тренується в спортивному залі і хвалиться шанувальникам своїми досягненнями, поділився новим тренуванням. Відповідні фото шоумен опублікував на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
"Важке повернення в "малий спорт". #доброеутро #фізкультпривіт", - написав шоумен.
Фото: Володимир Зеленський (facebook.com/zelenskiy95)
Фото: Володимир Зеленський (facebook.com/zelenskiy95)
Фото: Володимир Зеленський (facebook.com/zelenskiy95)
"Удачі!" - написав один з користувачів мережі.
"І навіщо це треба в залі влітку? Море, сонце, трави - краса", - зазначили в коментарях.
Знімки з тренування Зеленського також прокоментували у соцмережі Instagram:
"Закликає всіх займатися спортом, гарна реклама для ледарів".
"Радує, що Володя, стежить за своєю зовнішністю. На його колег з "95 кварталу" вже дивитися сумно. Хлопці, займіться собою...".
"Серйозний чоловік".
"Хто пробував, той знає, що це важко".
"Красунчик".
"Форма вдосконалюється на очах".
"Канати - це тема! Здається легко, але....".
"Володько, ти що, до бою з Кличком готуєшся?".
"Ой, так, тиждень пропустиш, потім поки втягнешся, так тяжко".
"Трудяжка".
Скріншот поста (instagram.com/zelenskiy_official)
Скріншот поста (facebook.com/zelenskiy95)
Скріншот коментарів (facebook.com/zelenskiy95)
Скріншот коментарів (instagram.com/zelenskiy_official)
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