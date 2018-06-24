Хрещення принца Луї: претенденти на роль хрещених батьків дитини Кейт Міддлтон

Хрещення відбудеться 9 липня в Королівській каплиці Сент-Джеймсського палацу

Кейт Міддлтон і принц Вільям стали батьками трьох дітей після того, як герцогиня Кембриджська народила сина Луї в квітні 2018 року. Згідно католицизму, представниками якого є королівська сім'я, дитину необхідно хрестити. Як відомо, маленького принца охрестять 9 липня, але хто стане хрещеними батьками поки не відомо, повідомляє журнал "Hello!".

Хрещення тримісячного немовляти призначено на 9 липня, у понеділок, в Королівській каплиці Сент-Джеймсського палацу в Лондоні. За наявними даними, таїнство буде проводити архієпископ Кентерберійський Джастін Уелбі.

Представник букмекерської компанії Ladbrokes, сказав, що принц Вільям і Кейт Міддлтон швидше довірять свою дитину довіреним помічникам.

Британці роблять ставки на кандидатів, які можуть стати хрещеними батьками королівського спадкоємця. Головним кандидатом на роль хрещеного батька Луї називають особистого секретаря принца Вільяма —Мігеля Хеда. Також, почесна роль може дістатися і Тіггі Петтіфер, яка в 1990-х була нянею герцога Кембриджського і герцога Сассекського.

Серед менш вірогідних кандидатів — дочка герцогині Корнуольської Лора Лопес, а також колишній особистий секретар Кейт Міддлтон - Ребекка Прістлі. В кінці списку передбачуваних хрещених батьків знаходяться принцеси Беатріс і Євгенія Йорські.

Нагадаємо, що для принца Джорджа в 2013 році, королівське подружжя відібрало сім чоловік, які взяли на себе роль хрещених батьків. Серед них Зара Тіндалл, а також давні друзі Олівер Бейкер і Емілія Джардін-Патерсон. У 2015 році вони вибрали п'ять близьких родичів і друзів на роль хрещених для Шарлотти. Серед них були Софі Картер, Джеймс Мід, Адам Міддлтон, Лаура Феллоуз і Томас Ван Штраубенц.

До речі, принцу Вільяму та його дружині Кейт Міддлтон загрожує розлучення. Про це заявила відомий астропсихолог Валентина Виттрок в інтерв'ю "Фактам".

Відео: video.rbc.ua