Таку інформацію опублікувала колега Собчак

Відому російську телеведучу Ксенію Собчак запідозрили у другій вагітності. Про це повідомляє видання СтарХит з посиланням на подругу Собчак, Мишаню, дружину репера Dino MC.

Відому російську телеведучу, світську левицю і екс-кандидата в президенти РФ Ксенію Собчак запідозрили у другій вагітності.

Причиною таких чуток ства коментар її колеги Мишани під фотографіями з вечірки журналу FB, на якій були присутні обидві жінки. Мішаня відповіла на запитання про вагітність Собчак ствердно.

Скріншот фото (instagram.com/mishanyalife)

Скріншот коментарів (instagram.com/mishanyalife)

Сама Ксенія Собчак поки не прокоментувала цю інформацію. Чутки про поповнення в її родині ходять досить регулярно.

У Ксенії Собчак і її чоловіка Максима Віторгана вже є син Платон, який народився восени 2016 року. До народження сина, Ксенія вела активний спосіб життя й відвідувала заходи.

Відзначимо, що останнім часом Ксенія Собчак вибирає для світських заходів сукні вільного крою.

Скріншот фото (instagram.com/xenia_sobchak)

А зовсім нещодавно телеведуча опублікувала знімок з фотосесії для журналу Vogue Russia.

Скріншот фото (instagram.com/xenia_sobchak)

До речі, Собчак разом із Звягінцевим і Познером попросили Путіна про помилування Сенцова.

Діячі російської культури виступили зі зверненням до Володимира Путіна про помилування українського політв'язня Олега Сенцова. Текст звернення був опублікований на сайті "Ехо Москви".

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