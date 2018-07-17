"Хтось хоче бути схожим на Бейонсе": Настя Каменських підкорила мережу ультра стильним образом

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Каменських постала в "традиційному" для себе образі - з розкішними кучерями

Українська R'n'B-співачка Настя Каменських в черговий раз продемонструвала дуже модний і гламурний fashion-лук.

Так, на своїй instagram-сторінці співачка опублікувала яскраве фото, на якому вона позує в ультра стильному чорному костюмі від німецького бренду ESCADA. Рукави піджака класичного крою декоровані золотою вишивкою. Крім того, свій образ виконавиця доповнила чорною краваткою, зав'язавши її на голе тіло – без сорочки.

Також Каменських постала в традиційних для свого образу кучерях, чим, до речі, дуже порадувала своїх шанувальників.

Настя Каменських в стильному костюмі (фото: instagram.com/kamenskux)

Шанувальники Каменських поспішили відзначити, що на фото вона виглядає дуже жіночно і природно.

"Ти завжди чарівна! Молодчина!" – пише levbatishchev25.

"Ааа, кучерява-крутишка", - радіє mikhailkant.

"Як стильно! Готовий портрет. Чорний колір і кучері - це бренд НК", - підкреслює milady_angelika.

"Здається, хтось хоче бути схожим на Бейонсе", - посміхається natalia_brut.

До речі, раніше Каменських вже ділилася з шанувальниками фото в новому образі.

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

"Як же мені подобається, що ти знову з кучериками і знову посміхаєшся", - захоплюється nataliiarozhkovan.

"І все-таки чорне волосся, кучері - це твоє!" – коментує oivei79.

"Кучері вам йдуть більше", - погоджується mkhayrova.

Скріншот коментарів: instagram.com/kamenskux

Стильна Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Нагадаємо, раніше STYLER писав, як Каменських "нарвалася" на хвилю захоплених компліментів, підібравши вбрання в стилі бохо.

Підписники, як один, підкреслили, що їх улюблениця – просто красуня.

Настя Каменських: цікаві факти (відео: STYLER)