"Хтось хоче бути схожим на Бейонсе": Настя Каменських підкорила мережу ультра стильним образом

Каменських постала в "традиційному" для себе образі - з розкішними кучерями
Українська R'n'B-співачка Настя Каменських в черговий раз продемонструвала дуже модний і гламурний fashion-лук.
Так, на своїй instagram-сторінці співачка опублікувала яскраве фото, на якому вона позує в ультра стильному чорному костюмі від німецького бренду ESCADA. Рукави піджака класичного крою декоровані золотою вишивкою. Крім того, свій образ виконавиця доповнила чорною краваткою, зав'язавши її на голе тіло – без сорочки.
Також Каменських постала в традиційних для свого образу кучерях, чим, до речі, дуже порадувала своїх шанувальників.
Настя Каменських в стильному костюмі (фото: instagram.com/kamenskux)
Шанувальники Каменських поспішили відзначити, що на фото вона виглядає дуже жіночно і природно.
"Ти завжди чарівна! Молодчина!" – пише levbatishchev25.
"Ааа, кучерява-крутишка", - радіє mikhailkant.
"Як стильно! Готовий портрет. Чорний колір і кучері - це бренд НК", - підкреслює milady_angelika.
"Здається, хтось хоче бути схожим на Бейонсе", - посміхається natalia_brut.
До речі, раніше Каменських вже ділилася з шанувальниками фото в новому образі.
Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)
"Як же мені подобається, що ти знову з кучериками і знову посміхаєшся", - захоплюється nataliiarozhkovan.
"І все-таки чорне волосся, кучері - це твоє!" – коментує oivei79.
"Кучері вам йдуть більше", - погоджується mkhayrova.
Скріншот коментарів: instagram.com/kamenskux
Стильна Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)
Нагадаємо, раніше STYLER писав, як Каменських "нарвалася" на хвилю захоплених компліментів, підібравши вбрання в стилі бохо.
Підписники, як один, підкреслили, що їх улюблениця – просто красуня.
Настя Каменських: цікаві факти (відео: STYLER)