"Кто-то хочет быть похожим на Бейонсе": Настя Каменских покорила сеть ультра стильным образом

Каменских предстала в "традиционном" для себя образе - с роскошными кудрями
Украинская R'n'B-исполнительница Настя Каменских в очередной раз блеснула очень модным и гламурным fashion-луком.
Так, на своей instagram-страничке певица опубликовала яркое фото, на котором она позирует в ультра стильном черном костюме от немецкого бренда ESCADA. Рукава пиджака классического кроя декорированы золотой вышивкой. Кроме того, свой образ исполнительница дополнила черным галстуком, завязав его на голое тело – без рубашки.
Также Каменских предстала в традиционных для своего образа кудрях, чем, к слову, очень порадовала своих поклонников.
Настя Каменских в стильном костюме (фото: instagram.com/kamenskux)
Поклонники Каменских поспешили отметить, что на фото она смотрится очень женственно и естественно.
"Ты всегда обаятельна! Молодчина!" – пишет levbatishchev25.
"Ааа, кудряшка-крутышка", - радуется mikhailkant.
"Как стильно! Готовый портрет. Черный цвет и кудряшки - это бренд НК", - подчеркивает milady_angelika.
"Кажется, кто-то хочет быть похожим на Бейонсе", - улыбается natalia_brut.
Кстати, ранее Каменских уже делилась с поклонниками фото в новом образе.
Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)
"Как же мне нравится, что ты снова с кудряшками и снова улыбаешься", - восхищается nataliiarozhkovan.
"И все-таки черные волосы и кудряшки - это твое!" – комментирует oivei79.
"Кудри вам идут больше", - соглашается mkhayrova.
Скриншот комментариев: instagram.com/kamenskux
Стильная Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)
Напомним, ранее STYLER писал, как Каменских "нарвалась" на волну восторженных комплиментов, подобрав наряд в бохо стиле.
Подписчики, как один, подчеркнули, что их любимица – просто красотка.
Настя Каменских: интересные факты (видео: STYLER)