"Кто-то хочет быть похожим на Бейонсе": Настя Каменских покорила сеть ультра стильным образом

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Каменских предстала в "традиционном" для себя образе - с роскошными кудрями

Украинская R'n'B-исполнительница Настя Каменских в очередной раз блеснула очень модным и гламурным fashion-луком.

Так, на своей instagram-страничке певица опубликовала яркое фото, на котором она позирует в ультра стильном черном костюме от немецкого бренда ESCADA. Рукава пиджака классического кроя декорированы золотой вышивкой. Кроме того, свой образ исполнительница дополнила черным галстуком, завязав его на голое тело – без рубашки.

Также Каменских предстала в традиционных для своего образа кудрях, чем, к слову, очень порадовала своих поклонников.

Настя Каменских в стильном костюме (фото: instagram.com/kamenskux)

Поклонники Каменских поспешили отметить, что на фото она смотрится очень женственно и естественно.

"Ты всегда обаятельна! Молодчина!" – пишет levbatishchev25.

"Ааа, кудряшка-крутышка", - радуется mikhailkant.

"Как стильно! Готовый портрет. Черный цвет и кудряшки - это бренд НК", - подчеркивает milady_angelika.

"Кажется, кто-то хочет быть похожим на Бейонсе", - улыбается natalia_brut.

Кстати, ранее Каменских уже делилась с поклонниками фото в новом образе.

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

"Как же мне нравится, что ты снова с кудряшками и снова улыбаешься", - восхищается nataliiarozhkovan.

"И все-таки черные волосы и кудряшки - это твое!" – комментирует oivei79.

"Кудри вам идут больше", - соглашается mkhayrova.

Скриншот комментариев: instagram.com/kamenskux

Стильная Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Напомним, ранее STYLER писал, как Каменских "нарвалась" на волну восторженных комплиментов, подобрав наряд в бохо стиле.

Подписчики, как один, подчеркнули, что их любимица – просто красотка.

Настя Каменских: интересные факты (видео: STYLER)