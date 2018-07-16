Кумасі: солістку групи "НеАнгели" оригінально привітали з Днем народження

Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)

Співачці виповнилося 34 роки

Українській співачці, солістці популярного гурту "НеАнгели" Славі Камінській виповнилося 34 роки. Відео з оригінальним привітанням зірка опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Скріншот фото (instagram.com/babaslavka)

На відео видно, як чотири дівчини розгорнули на балконі банер з привітаннями. На банері в середині - фотографія Слави Камінської, а навколо – багато інших фотографій поменше.

Зверху напис: "Пережити Христа – done!".

Публікація від Babaslavka (@babaslavka) 16 Лип 2018 в 1:49 PDT

Шанувальники в коментарях під цим відео розділилися на три табори. Перші – щиро вітали зірку з святом, другі – звинуватили оригінальних дівчат в богохульстві, треті – вступали в суперечку з незадоволеними.

"Круто привітали", "Ось це група підтримки. Клас. Молодці дівчата!", "Клааас! Божечки, дай всім таких друзів! З Днем Народження!", - написали фанати.

Скріншот коментарів (instagram.com/babaslavka)

"На інший напис розуму не вистачило?", "Той випадок, коли іронія не до місця", - обурилися шанувальники.

Скріншот коментарів (instagram.com/babaslavka)

"Блін, я п'ять разів перечитала, не зрозуміла, думала на білоруському або польською. М-да, шутканули", "Оригінально, але дивно", - висловили здивування інші шанувальники.

Скріншот коментарів (instagram.com/babaslavka)

"А що у написі такого-то, що так бомбить в коментах. Чесне слово!", "Що в кінці написано? Пережити христа - це зрозуміло, а далі?", - були і ті, хто не побачив написи нічого дивного.

Скріншот коментарів (instagram.com/babaslavka)

До речі, Слава Камінська показала молодого чоловіка.

Співачка опублікувала фотографію свого чоловіка, знаменитого пластичного хірурга Едгара Камінського в студентські роки. На раритетному фото майбутній хірург виглядає зовсім молодо, і шанувальники порівняли його з Гаррі Поттером.

Відео: STYLER.rbc.ua