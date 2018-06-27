Слава Каминская показала молодого мужа

Фанаты гадают, сколько ему лет на фото

Знаменитая украинская певица Слава Каминская показала, как выглядел ее муж в юные годы. Фотографию Каминская опубликовала на своей странице в Instagram.

Напомним, муж артистки - известный пластический хирург Эдгар Каминский.

На снимке Эдгар сидит за столом с бумагами, похожими на реферат. Он в костюме и с зачесанными волосами назад. Певица не указала, в каком году сделана эта фотография, но скорее всего - во время студенческих лет Эдгара Каминского.

"Мой малыш", - так подписала фотографию Слава Каминская.

Скриншот фото (instagram.com/babaslavka)

Пользователи написали много приятных комментариев и отметили, что в молодости Эдгар Каминский был похож на Гарри Поттера. Также фанаты отметили схожесть сына Славы и Эдгара Леонардо на отца.

Фото: Слава Каминская с мужем (facebook/ConcertByEvent54)

Скриншот комментариев (instagram.com/babaslavka)

Кстати, Слава из "НеАнгелов" поделилась новым увлечением.

Известная украинская певица и солистка дуэта "НеАнгелы" опубликовала в своем Instagram новый пост, где поделилась новым хобби. На фото певица сидит возле живописного озера с удочкой в руках.

"Как же это круто. Теперь буду постоянно с подружками ездить на рыбалку", - написала в публикации звезда.

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