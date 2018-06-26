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"Давно пора": Слава из "НеАнгелов" поделилась новым увлечением

STYLERЗвёзды        26.06.2018 - 17:20
Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)
Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)

Украинская певица опубликовала новый снимок

Известная украинская певица и солистка дуэта "НеАнгелы" опубликовала в своем Instagram новый пост, где поделилась новым хобби.

На фото певица сидит возле живописного озера с удочкой в руках.

Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)

"Как же это круто. Теперь буду постоянно с подружками ездить на рыбалку", - написала в публикации звезда.

Поклонники оценили новое увлечение Славы. "Это восхитительный отдых", "Круто смотритесь с удочкой", "Тишь, гладь, красота и рыбалка, здорово", "Давно пора", - комментируют фанаты.

Скриншоты комментариев к публикации (instagram.com/babaslavka)

Напомним, у ног Оли Поляковой появился личный Instagram.

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Теги: Слава Каминская, НеАнгелы, фото, хобби
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