"Давно пора": Слава из "НеАнгелов" поделилась новым увлечением

Украинская певица опубликовала новый снимок
Известная украинская певица и солистка дуэта "НеАнгелы" опубликовала в своем Instagram новый пост, где поделилась новым хобби.
На фото певица сидит возле живописного озера с удочкой в руках.
Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)
"Как же это круто. Теперь буду постоянно с подружками ездить на рыбалку", - написала в публикации звезда.
Поклонники оценили новое увлечение Славы. "Это восхитительный отдых", "Круто смотритесь с удочкой", "Тишь, гладь, красота и рыбалка, здорово", "Давно пора", - комментируют фанаты.
Скриншоты комментариев к публикации (instagram.com/babaslavka)
Напомним, у ног Оли Поляковой появился личный Instagram.
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