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"Наглость": у ног Оли Поляковой появился личный Instagram

STYLERЗвёзды        25.06.2018 - 22:56
Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)
Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Часть тела звезды удостоилась отдельного аккаунта

Известная украинская певица, суперблондинка Оля Полякова сообщила о небывалой наглости – у ее ног появился личный аккаунт в соцсети Instagram.

"Мои ноги создали свой аккаунт, неблагодарные, говорят, что это они сделали меня звездой, не, ну не наглость?" – написала 34-летняя Полякова на своей официальной странице.

Стоит отметить, что фигуре певицы и длине ее ног могут позавидовать знаменитые модели Victoria’s Secret. При росте 180 см, ноги занимают большую часть тела певицы - 127 см.

Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Теперь у ног звезды появился личный аккаунт в Instagram, где поклонники смогут узнавать "самые актуальные новости" из жизни звездных ног и секреты по уходу.

"Привет! Мы ноги Оли Поляковой. Мы считаем, что это мы сделали ее звездой, и мы заслуживаем большего!" – указано в описании страницы.

Скриншот поста (instagram.com/polyakovamusic)

Кстати, Оля Полякова поразила подписчиков фото 18+.

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