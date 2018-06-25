"Нахабство": у ніг Олі Полякової з'явився особистий Instagram

Частина тіла зірки удостоїлася окремого облікового запису

Відома українська співачка, суперблондинка Оля Полякова повідомила про небувале нахабство – у її ніг з'явився особистий аккаунт в соцмережі Instagram.

"Мої ноги створили свій аккаунт, невдячні, кажуть, що це вони зробили мене зіркою, нє, ну не нахабство?" – написала 34-річна Полякова на своїй офіційній сторінці.

Варто відзначити, що фігурі співачки та довжині її ніг можуть позаздрити знамениті моделі Victoria's Secret. При зрості 180 см, ноги займають більшу частину тіла співачки - 127 см.

Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Тепер у ніг зірки з'явився особистий аккаунт в Instagram, де шанувальники зможуть дізнаватися останні новини з життя зоряних ніг і секрети по догляду.

"Привіт! Ми ноги Олі Полякової. Ми вважаємо, що це ми зробили її зіркою, і ми заслуговуємо на більше!" – вказано в описі сторінки.

Скріншот поста (instagram.com/polyakovamusic)

До речі, Оля Полякова вразила підписників фото 18+.

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