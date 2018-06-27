Слава Камінська показала молодого чоловіка

Фанати гадають, скільки йому років на фото

Знаменита українська співачка Слава Камінська показала, як виглядав її чоловік в юні роки. Фотографію Камінська опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Нагадаємо, чоловік співачки - відомий пластичний хірург Едгар Камінський.

На знімку Едгар сидить за столом з паперами, схожими на реферат. Він у костюмі і з зачесаним волоссям тому. Співачка не вказала, в якому році зроблена ця фотографія, але швидше за все - під час студентських років Едгара Камінського.

"Мій малюк", - підписала фотографію Слава Камінська.

Скріншот фото (instagram.com/babaslavka)

Користувачі написали багато приємних коментарів і відзначили, що в молодості Едгар Камінський був схожий на Гаррі Поттера. Також фанати відзначили схожість сина Слави і Едгара Леонардо на батька.

Фото: Слава Камінська з чоловіком (facebook/ConcertByEvent54)

Скріншот коментарів (instagram.com/babaslavka)

До речі, Слава з "Неангелів" поділилася новим захопленням.

Відома українська співачка та учасниця дуету "НеАнгели" опублікувала у своєму Instagram новий пост, де поділилася новим хобі. На фото співачка сидить біля мальовничого озера з вудкою в руках.

"Як же це круто. Тепер буду постійно з подружками їздити на риболовлю", - написала у публікації зірка.

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