Слава Камінська показала молодого чоловіка

Фанати гадають, скільки йому років на фото
Знаменита українська співачка Слава Камінська показала, як виглядав її чоловік в юні роки. Фотографію Камінська опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Нагадаємо, чоловік співачки - відомий пластичний хірург Едгар Камінський.
На знімку Едгар сидить за столом з паперами, схожими на реферат. Він у костюмі і з зачесаним волоссям тому. Співачка не вказала, в якому році зроблена ця фотографія, але швидше за все - під час студентських років Едгара Камінського.
"Мій малюк", - підписала фотографію Слава Камінська.
Скріншот фото (instagram.com/babaslavka)
Користувачі написали багато приємних коментарів і відзначили, що в молодості Едгар Камінський був схожий на Гаррі Поттера. Також фанати відзначили схожість сина Слави і Едгара Леонардо на батька.
Фото: Слава Камінська з чоловіком (facebook/ConcertByEvent54)
Скріншот коментарів (instagram.com/babaslavka)
До речі, Слава з "Неангелів" поділилася новим захопленням.
Відома українська співачка та учасниця дуету "НеАнгели" опублікувала у своєму Instagram новий пост, де поділилася новим хобі. На фото співачка сидить біля мальовничого озера з вудкою в руках.
"Як же це круто. Тепер буду постійно з подружками їздити на риболовлю", - написала у публікації зірка.
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