Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Слава Камінська показала молодого чоловіка

STYLERЗірки        27.06.2018 - 16:45
Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)
Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)

Фанати гадають, скільки йому років на фото

Знаменита українська співачка Слава Камінська показала, як виглядав її чоловік в юні роки. Фотографію Камінська опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Нагадаємо, чоловік співачки - відомий пластичний хірург Едгар Камінський.

На знімку Едгар сидить за столом з паперами, схожими на реферат. Він у костюмі і з зачесаним волоссям тому. Співачка не вказала, в якому році зроблена ця фотографія, але швидше за все - під час студентських років Едгара Камінського.

"Мій малюк", - підписала фотографію Слава Камінська.

Скріншот фото (instagram.com/babaslavka)

Користувачі написали багато приємних коментарів і відзначили, що в молодості Едгар Камінський був схожий на Гаррі Поттера. Також фанати відзначили схожість сина Слави і Едгара Леонардо на батька.

Фото: Слава Камінська з чоловіком (facebook/ConcertByEvent54)

Скріншот коментарів (instagram.com/babaslavka)

До речі, Слава з "Неангелів" поділилася новим захопленням.

Відома українська співачка та учасниця дуету "НеАнгели" опублікувала у своєму Instagram новий пост, де поділилася новим хобі. На фото співачка сидить біля мальовничого озера з вудкою в руках.

"Як же це круто. Тепер буду постійно з подружками їздити на риболовлю", - написала у публікації зірка.

Що ви не знали про Тіну Кароль

"Давно пора": Слава з "Неангелів" поділилася новим захопленням "НеАнгели в Нью-Йорку": Слава Камінська похвалилася поїздкою в США (фото)
Теги: Слава Каминская, НеАнгелы
"5 з 5 можливих медалей": українська гімнастка викликала фурор на турнірі в Туреччині (відео)
У Києві розгромили табір ромів: активісти зробили жорстку заяву
"Київхліб" буде судитися з Roshen через "Київський торт"
"Постійно живу в напрузі": Лідія Таран відверто розповіла про своє особисте життя
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся