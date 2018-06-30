Социальные страницы
Курси валют
USD
26.34
Курс доллара
Покупка 26.05
Продажа 26.34
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.32
НБУ 2632.75
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.19
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.6
Межбанк BID 30.55
НБУ 3058.2
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.34
Курс доллара
Покупка 26.05
Продажа 26.34
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.32
НБУ 2632.75
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.19
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.6
Межбанк BID 30.55
НБУ 3058.2
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

"Лара Крофт відпочиває": Світоліна шокувала шанувальників відвертим вбранням (фото)

STYLERЗірки        30.06.2018 - 20:00
Фото: (instagram.com/elisvitolina)
Фото: (instagram.com/elisvitolina)

Користувачі мережі порадили тенісистці більше так не одягатися

Відома українська тенісистка, "П'ята ракетка світу" Еліна Світоліна в соціальній мережі похвалилася нарядом на вечірці перед Вімблдонським турніром. В коментарях шанувальники амбівалентно відгукнулися на новий знімок Світоліної, похваливши спортивну фігуру і порадивши спалити сукню. Фотографія розміщена на офіційній сторінці спортсменки в Instagram.

"Настільки надзвичайно бути частиною Tennis on the Thames, цієї надихаючої події, тут, в Лондоні!" — написала Світоліна у підписі до фотографії.

Скріншот поста аккаунта (instagram.com/elisvitolina)

Фото: (instagram.com/elisvitolina)

У коментарях до публікації більшість користувачів захопилося талантом спортсменки, її стрункою фігурою і природною красою. Правда, багато відзначили, що сексуальність — це не її коник, і їй краще остерігатися "міні".

"Красуня, як амазонка", "От є жінки від яких так і чути сексом, і вони не завжди супер красиві) а от у Світоліної цього немає...) не з тієї вона категорії ...", "Поїш що вже. До анорексії докатишься ж...", "Не одягайте цю сукню більше", "Лара Крофт відпочиває! :)", "Будь ласка, спаліть цю сукню" – написали користувачі мережі.

Скріншот коментарів поста аккаунта (instagram.com/elisvitolina)

До речі, деякі користувачі неодноразово запрошували тенісистку з метою "відгодувати", так як помітили значне зниження ваги спортсменки.

Нагадаємо, що українська тенісистка стартує відразу в основній сітці змагань під п'ятим номером посіву. Турнір серії Grand Slam – Wimbledon пройде з 2-го по 15 липня в передмісті Лондона.

Відео: (video.rbc.ua)

Світоліна прийшла на вечірку перед Вімблдоном в елегантній сукні (фото) "Ukraine is a beautiful country": Світоліна зачарувала красою (фото)
Теги: Свитолина, Еліна Світоліна
ДТП в Харкові: Олену Зайцеву помітили на лавочці біля лікарні (фото)
"Мажори закрили доступ до Дніпра": активісти С14 влаштували погром паркану під Києвом (фото)
Ані Лорак "засвітилася" на вечірці в Києві в компанії Насті Каменських (фото)
Поль Манондіз переспівав хіт Олега Винника французькою мовою (відео)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся