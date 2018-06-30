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"Лара Крофт отдыхает": Свитолина шокировала поклонников откровенным нарядом (фото)

STYLERЗвёзды        30.06.2018 - 20:00
Фото: (instagram.com/elisvitolina)
Фото: (instagram.com/elisvitolina)

Пользователи сети посоветовали теннисистке больше так не одеваться

Известная украинская теннисистка, "Пятая ракетка мира" Элина Свитолина в социальной сети похвасталась нарядом на вечеринке перед Уимблдонским турниром. В комментариях поклонники амбивалентно откликнулись на новый снимок Свитолиной, похвалив спортивную фигуру и посоветовав сжечь платье. Фотография размещена на официальной странице спортсменки в Instagram.

"Настолько чрезвычайно быть частью Tennis on the Thames, этого вдохновляющего события, здесь, в Лондоне!" — написала Свитолина в подписи к фотографии.

Скриншот поста аккаунта (instagram.com/elisvitolina)

Фото: (instagram.com/elisvitolina)

В комментариях к публикации большинство пользователей восхитилось талантом спортсменки, ее стройной фигурой и естественной красотой. Правда, многие отметили, что сексуальность — это не ее конек, и ей лучше остерегаться "мини".

"Красотка, как амазонка", "Вот есть женщины от которых так и слышно сексом, и они не всегда супер красивые) а вот у Свитолиной этого нет...) не из той она категории ...", "Поешь что ли уже. До анорексии докатишься ведь...", "Не одевайте это платье больше", "Лара Крофт отдыхает! :)", "Пожалуйста, сожгите это платье" – написали пользователи сети.

Скриншот комментариев поста аккаунта (instagram.com/elisvitolina)

Кстати, некоторые пользователи неоднократно приглашали теннисистку с целью "откормить", так как заметили значительное снижение веса спортсменки.

Напомним, что украинская теннисистка стартует сразу в основной сетке соревнований под пятым номером посева. Турнир серии Grand Slam – Wimbledon пройдет с 2-го по 15 июля в пригороде Лондона.

Видео: (video.rbc.ua)

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Теги: Свитолина, Элина Свитолина
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