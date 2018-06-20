Леся Нікітюк блиснула новим образом серед обшарпаних стін і іржавої решітки

Підписники телеведучої і тут побачили відмінне почуття гумору Нікітюк
Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк, яка завоювала популярність після шоу "Орел и Решка", захопила своїх шанувальників новим стильним образом. При цьому Нікітюк обрала вельми несподівану локацію для гламурній фотосесії – на тлі облупленої стіни, іржавої решітки на вікнах, в старому дерев'яному отворі.
Відомо, що Нікітюк відрізняється своїм тонким почуттям гумору, телеведуча любить і над собою пожартувати. Тому місце для зйомки могло бути обрано не просто так.
"Всім гарного дня! Зюзюзюзікі", - підписала знімок Нікітюк.
Леся Нікітюк в яскравому образі (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
На Лесі Нікітюк – коротке срібне плаття, цікаво декороване зверху чорною органзою.
До речі, саме в цьому образі Нікітюк знімалася в одній з частин шоу "Хто зверху?", співведучим якої є шоу-мен Сергій Притула. Однак цей випуск глядачі побачать трохи пізніше.
Леся Нікітюк в дизайнерському платті (скріншот: instagram.com/lesia_nikituk)
Підписники Нікітюк також зазначили, що локацію для зйомки вона вибрала незвичайну, зате оригінальну.
"Незвичайне місце для зйомки. Прямо скажемо. Але до плаття підходить. Разом прям загальний стиль. Без підколів, правда", - пише gulicka16dad.
"Леся, шо за сільмаг?" – посміхається powerwomen3423.
"Красиво... незвично навіть як-то) Начебто і Леся, а ніби і ні", - зазначає olga_kosharnay.
"О, куди тебе занесло на цей раз", - сміється viktor_skorobogatskiy.
"Красивий наряд. Амазонка вийшла погуляти", - пише sparkspark7777.
Скріншот коментарів instagram.com/lesia_nikituk
Стильні образи Лесі Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Нагадаємо, нещодавно у мережі з'явилася цікава історія того, як Леся Нікітюк зіпсувала відпочинок росіянам, судячи з усього, в Іспанії.
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