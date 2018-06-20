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Леся Нікітюк блиснула новим образом серед обшарпаних стін і іржавої решітки

STYLERЗірки        20.06.2018 - 05:11

Підписники телеведучої і тут побачили відмінне почуття гумору Нікітюк

Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк, яка завоювала популярність після шоу "Орел и Решка", захопила своїх шанувальників новим стильним образом. При цьому Нікітюк обрала вельми несподівану локацію для гламурній фотосесії – на тлі облупленої стіни, іржавої решітки на вікнах, в старому дерев'яному отворі.

Відомо, що Нікітюк відрізняється своїм тонким почуттям гумору, телеведуча любить і над собою пожартувати. Тому місце для зйомки могло бути обрано не просто так.

"Всім гарного дня! Зюзюзюзікі", - підписала знімок Нікітюк.

Леся Нікітюк в яскравому образі

Леся Нікітюк в яскравому образі (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

На Лесі Нікітюк – коротке срібне плаття, цікаво декороване зверху чорною органзою.

До речі, саме в цьому образі Нікітюк знімалася в одній з частин шоу "Хто зверху?", співведучим якої є шоу-мен Сергій Притула. Однак цей випуск глядачі побачать трохи пізніше.

Леся Нікітюк в дизайнерському платті

Леся Нікітюк в дизайнерському платті (скріншот: instagram.com/lesia_nikituk)

Підписники Нікітюк також зазначили, що локацію для зйомки вона вибрала незвичайну, зате оригінальну.

"Незвичайне місце для зйомки. Прямо скажемо. Але до плаття підходить. Разом прям загальний стиль. Без підколів, правда", - пише gulicka16dad.

"Леся, шо за сільмаг?" – посміхається powerwomen3423.

"Красиво... незвично навіть як-то) Начебто і Леся, а ніби і ні", - зазначає olga_kosharnay.

"О, куди тебе занесло на цей раз", - сміється viktor_skorobogatskiy.

"Красивий наряд. Амазонка вийшла погуляти", - пише sparkspark7777.

Скріншот коментарів instagram.com/lesia_nikituk

Леся Нікітюк

Ведуча Леся Нікітюк

Леся Нікітюк

Стильні образи Лесі Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Нагадаємо, нещодавно у мережі з'явилася цікава історія того, як Леся Нікітюк зіпсувала відпочинок росіянам, судячи з усього, в Іспанії.

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Теги: Леся Нікітюк
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