Леся Никитюк сверкнула новым образом среди обшарпанных стен и ржавой решетки

Подписчики телеведущей и здесь усмотрели отличное чувство юмора Никитюк
Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк, завоевавшая известность после шоу "Орел и Решка", восхитила своих поклонников новым стильным образом. При этом Никитюк выбрала весьма неожиданную локацию для гламурной фотосессии – на фоне облупленной стены, ржавой решетке на окнах, в старом деревянном проеме.
Известно, что Никитюк отличается своим тонким чувством юмора, телеведущая любит и над собой подшутить. Поэтому место для съемки могло быть выбрано не просто так.
"Всем хорошего дня! Зюзюзюзики", - подписала снимок Никитюк.
Леся Никитюк в ярком образе (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
На Лесе Никитюк – короткое серебряное платье, интересно декорированное сверху черной органзой.
Кстати, именно в этом образе Никитюк снималась в одной из частей шоу "Хто зверху?", соведущим которой является шоу-мен Сергей Притула. Однако этот выпуск зрители увидят немного позже.
Леся Никитюк в дизайнерском платье (скриншот: instagram.com/lesia_nikituk)
Подписчики Никитюк также отметили, что локацию для сьемки она выбрала необычную, зато оригинальную.
"Необычное место для съемки. Прямо скажем. Но к платью подходит. Вместе прям общий стиль. Без подколов, правда", - пишет gulicka16dad.
"Леся, шо за сельмаг?" – улыбается powerwomen3423.
"Красиво... необычно даже как-то) Вроде и Леся, а вроде и нет", - отмечает olga_kosharnay.
"О, куда тебя занесло на этот раз", - смеется viktor_skorobogatskiy.
"Красивый наряд. Амазонка вышла погулять", - пишет sparkspark7777.
Скриншот комментариев instagram.com/lesia_nikituk
Стильные образы Леси Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Напомним, недавно в сети появилась интересная история того, как Леся Никитюк испортила отдых россиянам, судя по всему, в Испании.
Как 17 июня в Киеве прошел Марш равенства 2018