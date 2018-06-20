Леся Никитюк сверкнула новым образом среди обшарпанных стен и ржавой решетки

Подписчики телеведущей и здесь усмотрели отличное чувство юмора Никитюк

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк, завоевавшая известность после шоу "Орел и Решка", восхитила своих поклонников новым стильным образом. При этом Никитюк выбрала весьма неожиданную локацию для гламурной фотосессии – на фоне облупленной стены, ржавой решетке на окнах, в старом деревянном проеме.

Известно, что Никитюк отличается своим тонким чувством юмора, телеведущая любит и над собой подшутить. Поэтому место для съемки могло быть выбрано не просто так.

"Всем хорошего дня! Зюзюзюзики", - подписала снимок Никитюк.

Леся Никитюк в ярком образе (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

На Лесе Никитюк – короткое серебряное платье, интересно декорированное сверху черной органзой.

Кстати, именно в этом образе Никитюк снималась в одной из частей шоу "Хто зверху?", соведущим которой является шоу-мен Сергей Притула. Однако этот выпуск зрители увидят немного позже.

Леся Никитюк в дизайнерском платье (скриншот: instagram.com/lesia_nikituk)

Подписчики Никитюк также отметили, что локацию для сьемки она выбрала необычную, зато оригинальную.

"Необычное место для съемки. Прямо скажем. Но к платью подходит. Вместе прям общий стиль. Без подколов, правда", - пишет gulicka16dad.

"Леся, шо за сельмаг?" – улыбается powerwomen3423.

"Красиво... необычно даже как-то) Вроде и Леся, а вроде и нет", - отмечает olga_kosharnay.

"О, куда тебя занесло на этот раз", - смеется viktor_skorobogatskiy.

"Красивый наряд. Амазонка вышла погулять", - пишет sparkspark7777.

Скриншот комментариев instagram.com/lesia_nikituk

Стильные образы Леси Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Напомним, недавно в сети появилась интересная история того, как Леся Никитюк испортила отдых россиянам, судя по всему, в Испании.

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