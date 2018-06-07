Леся Нікітюк дізналася у Бориса Бурди найкориснішу пораду для підтримки відмінної фігури

Підписники ведучої назвали рекомендацію Бурди "порадою дня"

Популярна українська телеведуча, "муза" ТВ-шоу "Хто зверху?" на Новому каналі Леся Нікітюк поділилася забавною порадою відомого журналіста і ведучого кулінарного шоу Бориса Бурди. Так, Бурда лаконічно і в жартівливій формі відповів Никитюк, що ж можна їсти дівчатам, щоб не поправлятися.

Порада Бурди проста – "треба не жерти".

"Борис, порадьте моїм підписницям, що можна їсти, щоб не поправлятися", - запитала Леся Нікітюк.

"Їсти можна що завгодно... А що б не поправлятися, треба НЕ ЖЕРТИ!" – відповів Борис Бурда.

Міні-діалогом телеведуча поділилася з підписниками на своїй Іnstagram-сторінці.

Леся Нікітюк і Борис Бурда (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Борис Бурда! Людина - цитата! Лаконічний, точний і смішний", - додала свій пост Никитюк.

Підписники Никитюк також з гумором поставилися до поради Бурди.

"Ні, не жерти, а менше жерти", - сміється ksusha_929.

"Порада від Бориса Бурди - це те, що треба", - пише liudmilka_malevich.

"Золоті слова", - зазначає marinaiastremskaia.

"Цитата дня моя", - пише meri_natalya.

Скріншот поста instagram.com/lesia_nikituk

Телеведуча Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

До речі, раніше Леся Нікітюк похвалилася розкішним відпочинком в Каннах.

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