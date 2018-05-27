"Пафосный набор": Никитюк похвасталась шикарным отдыхом в Каннах (фото)

Девушка позировала на фоне дорогущего авто

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк показала поклонникам фото с шикарного отдыха в курортном городе на Лазурном берегу. Соответствующий пост девушка опубликовала на своей странице в Instagram.

"Тот редкий случай, когда ты возле крутой тачки, а она не твоя. Лицо, как видите, соответствует", - сказала она.

Следует уточнить, что на самом снимке телеведущая позирует на фото автомобиля Porsche Panamera. Однако пользователи сети обратили внимание на другой, не мене интересный факт.

Фото: Леся Никитюк в Каннах (instagram.com/lesia_nikituk)

"Всем плевать на машину, когда ты в такой форме, платье и в таких туфлях", - сказала пользователь Татьяна Руденко.

"Леся, не переживай. Всему свое время. И судя по всему тому, что творится вокруг тебя, можно поспорить, что не тачка цель. Она и так будет, между прочим. А выражение лица – ну, это рост", - уверен юзер Viktor9.

"Как по мне, то ты весьма редкий случай. Не имеет значение, какая машина у тебя за спиной. Да будь там "Запорожец", фото бы не стало менее примечательным", - подчеркнул пользователь Baykaltop.

"Порш – фигня. Пафосный набор железных, пластиковых и резиновых деталей. Твой Киа даже лучше – практичный, вместительный и проходимый. Ну, а переберешься в Канны – купишь такое авто", - сказал юзер Дмитрий Папин.

Фото: скриншот комментариев (instagram.com/lesia_nikituk)

Кстати, известная украинская ведущая Леся Никитюк озадачила своих поклонников пикантным фото. Снимок она опубликовала на своей странице в Instagram. На фото Леся позирует топлес, пряча якобы обнаженную грудь за тарелкой свежей клубники.

Откровенный кадр девушка оставила без подписи. Пользователи соцсети бурно отреагировали на такой образ любимой телезвезды.

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