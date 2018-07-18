"Леся, ти зірка": популярна телеведуча приголомшила мережу фото в купальнику

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Леся Нікітюк показала нові знімки з відпочинку

Відома українська телеведуча Леся Нікітюк опублікувала нові знімки на своїй сторінці в Instagram, підкоривши шанувальників прекрасною фігурою.

"I'll be your unicorn", - підписала публікацію зірка. У перекладі це означає "Я буду твоїм єдинорогом".

На фото ведуча позує в яскраво-рожевому купальнику і стильних окулярах на тлі надувних кіл у вигляді казкових єдинорогів в заміському комплексі з басейном під Києвом Queen Country Club.

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Шанувальники в захваті від нових кадрів Лесі.

"Яка гарна, королева", "Красоточка", "Так схудла", "Леся, принцеса", "Леся, ти зірка", "Ви красуня", "Єдинороги напали на Лесю", "Дуже красиво!", "Королева єдинорогів", "Вау, така соковита", "А які задоволені хлопчаки-єдинороги, ну так, з такою красунею сфоткалися", - прокоментували фанати.

Скріншоти коментарів (instagram.com/lesia_nikituk)

Нагадаємо, відома співачка Світлана Лобода розповіла, як вона назвала свою новонароджену дочку. 35-річна співачка стала мамою вдруге в травні 2018 року. Свою другу доньку вона народила в престижній клініці в Лос-Анжелесі. Про батька своєї другої дочки Світлана Лобода не поширюється, але ходять чутки, що це 57-річний Тілль Ліндеманн, лідер німецької групи Rammstein.

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