Светлана Лобода рассекретила имя новорожденной дочери

Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Девочка получила очень необычное имя

Известная певица Светлана Лобода сообщила, как она назвала свою новорожденную дочь. Об этом певица рассказала в интервью для журнала HELLO!

Светлана Лобода сообщила, что новорожденная дочь получила имя Тильда.

Напомним, 35-летняя певица стала мамой во второй раз в мае 2018 года. Свою вторую дочку она родила в престижной клинике в Лос-Анжелесе. Об отце своей второй дочери Светлана Лобода не распространяется, но ходят слухи, что это 57-летний Тилль Линдеманн, лидер немецкой группы Rammstein.

Светлана Лобода познакомилась с Тиллем Линденманном в 2017 году на фестивале "Жара" в Баку. Линденманн практически сразу же был окружен прессой и перезнакомился со всей российской эстрадой, в том числе и с Лободой.

Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Старшей дочери певицы, Евангелине, уже семь лет. Ее отец – танцор Андрей Царь, с которым Светлана Лобода жила несколько лет в гражданском браке и рассталась вскоре после рождения девочки. Известно, что с Андреем Царем у Светланы сложились прекрасные дружеские отношения.

Светлана Лобода с Евангелиной (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Кстати, Светлана Лобода поделилась подробностями родов.

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