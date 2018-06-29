"Ми голос маєм ": ONUKA яскраво виступила у Львові на Leopolis Jazz Fest

Музичний проект порадував гостей фестивалю улюбленими хітами
ONUKA взяла участь у фестивалі Leopolis Jazz Fest у Львові. У соцмережах з'явилися фото і відео з яскравого виступу Нати Жижченко та її колективу на площі Ринок.
Зі сцени пролунали улюблені українським слухачам хіти ONUKA.
"Львів, Leopolis Jazz Fest, дякуємо вам за день разом! Класного продовження фестивалю, і до скорої зустрічі", - повідомляється у Facebook ONUKA.
Скріншот поста аккаунта (facebook.com/onuka.official)
Фото: виступ ONUKA (facebook.com/onuka.official)
Нагадаємо, ONUKA – це український творчий проект Нати Жижченко та її чоловіка - музиканта і продюсера Євгена Філатова (The Maneken). Музика групи поєднує електроніку і українські етномотиви.
Так, зі сцени у Львові пролунала пісня "GOLOS", в якій є такі слова:
"Ми не німі, німі не ми
В нас голос є, ми голос маєм
Ми не німі, німі не ми
В нас голос є — лунаєм..."
Відео: виступ ONUKA у Львові (YouTube/Олег Дудич)
Раніше Ната Жижченко поділилася, як здійснила свою мрію з чоловіком.
Крім того, ONUKA відкриє Main Stage на Koktebel Jazz Fest.
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