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"Ми голос маєм ": ONUKA яскраво виступила у Львові на Leopolis Jazz Fest

STYLERЗірки        29.06.2018 - 19:04
Фото: Ната Жижченко (instagram.com/onukaofficial)
Фото: Ната Жижченко (instagram.com/onukaofficial)

Музичний проект порадував гостей фестивалю улюбленими хітами

ONUKA взяла участь у фестивалі Leopolis Jazz Fest у Львові. У соцмережах з'явилися фото і відео з яскравого виступу Нати Жижченко та її колективу на площі Ринок.

Зі сцени пролунали улюблені українським слухачам хіти ONUKA.

"Львів, Leopolis Jazz Fest, дякуємо вам за день разом! Класного продовження фестивалю, і до скорої зустрічі", - повідомляється у Facebook ONUKA.

Скріншот поста аккаунта (facebook.com/onuka.official)

 

Фото: виступ ONUKA (facebook.com/onuka.official)

Нагадаємо, ONUKA – це український творчий проект Нати Жижченко та її чоловіка - музиканта і продюсера Євгена Філатова (The Maneken). Музика групи поєднує електроніку і українські етномотиви.

Так, зі сцени у Львові пролунала пісня "GOLOS", в якій є такі слова:

"Ми не німі, німі не ми
В нас голос є, ми голос маєм
Ми не німі, німі не ми
В нас голос є — лунаєм..."

Відео: виступ ONUKA у Львові (YouTube/Олег Дудич)

Раніше Ната Жижченко поділилася, як здійснила свою мрію з чоловіком.

Крім того, ONUKA відкриє Main Stage на Koktebel Jazz Fest.

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Теги: Onuka
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